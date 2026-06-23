En México, las camisetas del Mundial se adaptan a todas las formas, tallas… y especies

La camiseta no oficial de México para el Mundial es tanto para personas como para mascotas

En México, la fiebre del Mundial ha contagiado a las mascotas. Desde perros chihuahuas hasta chow chows, pasando por hámsters ‌y caballos, y por supuesto ‌Merlín, el pato, los mexicanos están vistiendo a sus amigos peludos -o emplumados- con los colores de la selección nacional.

En los mercados de toda la capital, los vendedores ofrecen camisetas de fútbol para mascotas de marcas imitaciones como "Adidog" a los dueños que quieren ampliar la base de seguidores de "El Tri" a los aficionados de cuatro patas.

Aida Cruz, que estaba de compras en el mercado ​La Merced en Ciudad ⁠de México, dijo que se inspiró para comprar una camiseta de México ‌para su schnauzer miniatura, Cookie, después de ver imágenes de ⁠Merlín, el pato del Mundial que incluso ⁠ha sido recibido por la presidenta.

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"Es parte de nuestra familia", dijo Cruz refiriéndose a Cookie, mientras mostraba una foto en su móvil de la perrita, que ⁠se había quedado en casa debido a las aglomeraciones del mercado.

Diana Montes, ​cuyo puesto ofrece una amplia gama de accesorios para ‌mascotas, incluidos sombreros y cascos de moto, ‌dijo que estaba aceptando pedidos personalizados para asegurarse de que todos ⁠los miembros de la familia tuvieran su camiseta.

"Los matching outfits son muy populares ahora", dijo.

Las camisetas oficiales para personas fabricadas por Adidas, con escudos autorizados y tejidos autenticados, se venden a 100 dólares la réplica y a 150 dólares ​la versión ‌auténtica de los jugadores. Sin embargo, las versiones falsificadas se venden por unos cinco dólares.

La versión oficial resulta cara para muchos mexicanos, lo que se suma a una sensación de malestar respecto al costo de este Mundial.

El salario mínimo diario general del país es ⁠de poco más de 315 pesos (unos 18 dólares), lo que significa que solo la réplica cuesta el equivalente a casi una semana de salario mínimo. Y el día del partido, nadie se fija en las etiquetas.

En una respuesta enviada por correo electrónico a Reuters, Adidas dijo que la camiseta de México era la más vendida de su gama a nivel mundial.

El fabricante alemán de ropa deportiva se ha ‌sumado a la moda de las mascotas y ahora ofrece su propia colección para animales. Una revisión de su página web sugiere que la gama se limita a gatos y perros; no parece haber disponibles conjuntos para patos ni caballos.

"Colaboramos estrechamente con las autoridades competentes en las medidas para combatir el comercio de ‌productos falsificados y proteger a los consumidores de los falsificadores", dijo. "Adidas protege y hace valer rigurosamente sus derechos de propiedad intelectual", agregó la firma.

La FIFA no respondió a ‌una solicitud de ⁠comentarios de Reuters.

Efraín Miranda, que regenta un puesto callejero en el centro de la capital, dijo que solía vender hasta 30 ​camisetas para mascotas al día, hasta que se quedó sin existencias. No tiene ni idea de cuándo recibirá nuevo suministro. "Hubo mucha demanda", dijo.

(1 dólar = 17,3630 pesos mexicanos)

Con información de Reuters