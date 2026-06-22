Video: así fue el gol de Lionel Messi en Argentina vs. Austria para ser el máximo anotador en la historia de los Mundiales

Lionel Messi, histórico: convirtió el 1 a 0 contra Austria y es el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Lionel Messi hizo historia en el Mundial 2026: el astro de la Selección Argentina convirtió el primer gol en el partido contra Austria por la segunda fecha de fase de grupos y, con este tanto, es el máximo anotador en la historia de la competición superando al alemán Miroslav Klose. El '10' se encontró la pelota en el borde del área tras una gran acción colectiva entre Thiago Almada y Facundo Medina (luego de un enorme gesto individual del ex Vélez Sarsfield) y, con un remate abriendo el pie, puso en ventaja a la 'Albiceleste' a los 38 minutos del primer tiempo.

El gol de Messi llegó en un buen momento para los dirigidos por Lionel Scaloni, que sufrieron los embates del combinado europeo en algunos pasajes del primer tiempo. Además, el capitán había tenido una chance inmejorable de abrir el marcador apenas comenzado el encuentro después de un penal que le cometieron a Lautaro Martínez, pero su tiro se fue desviado. Con este resultado, el seleccionado nacional se acomoda como líder del Grupo J con seis unidades y encamina su clasificación a los dieciseisavos de final.

Messi primero: la tabla de los máximos goleadores de los Mundiales

Lionel Messi superó a Miroslav Klose y quedó como el máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 17 tantos. Con el grito frente a Austria en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, rebasó definitivamente al ya retirado delantero polaco nacionalizado alemán.

Posición Jugador Selección Goles Partidos Promedio Ediciones jugadas 1 Lionel Messi Argentina 17 28 0.61 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 2 Miroslav Klose Alemania 16 24 0.67 2002, 2006, 2010, 2014 3 Ronaldo Nazário Brasil 15 19 0.79 1994, 1998, 2002, 2006 4 Kylian Mbappé Francia 14 15 0.93 2018, 2022, 2026 5 Gerd Müller Alemania 14 13 1.08 1970, 1974 6 Just Fontaine Francia 13 6 2.17 1958 7 Pelé Brasil 12 14 0.86 1958, 1962, 1966, 1970 8 Sándor Kocsis Hungría 11 5 2.20 1954 9 Jürgen Klinsmann Alemania 11 17 0.65 1990, 1994, 1998 10 Helmut Rahn Alemania 10 10 1.00 1954, 1958

Oficial: la formación de la Selección Argentina vs. Austria en el Mundial 2026

De esta manera, Scaloni opta de arranque por el esquema táctico habitual del 4-4-2 con los siguientes intérpretes: Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Cómo ver Argentina vs. Austria en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

La Selección Argentina enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14 (hora argentina) en el Estadio Dallas de Estados Unidos, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El árbitro será el egipcio Amin Mohamed Omar.

Televisión en vivo:

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(Televisión abierta). DirecTV / DSports (Cable / Satelital).

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