El importante cambio en las multas de tránsito.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dio un paso clave al oficializar la Disposición 167/2026, que introduce un esquema de códigos unívocos para identificar las infracciones de tránsito en todo el territorio argentino. Esta novedad busca unificar los criterios entre provincias y municipios, mejorar el sistema de scoring y facilitar el intercambio de datos entre organismos de tránsito.

Hasta ahora, cada jurisdicción utilizaba distintas nomenclaturas para una misma falta, lo que complicaba registrar antecedentes de manera uniforme, aplicar sanciones equivalentes y consolidar el descuento de puntos en la Licencia Nacional de Conducir. Con esta medida, cada infracción tendrá un código único e idéntico en todo el país, agilizando el funcionamiento del sistema de puntos y la interoperabilidad entre las diferentes regiones.

Cómo es el sistema unificado de multas de tránsito

El sistema de scoring nacional, creado por el Decreto 437/2011, asigna un puntaje inicial a cada conductor, que se reduce ante infracciones graves. Sin embargo, la diversidad en la identificación y registro de faltas por parte de provincias y municipios generaba inconsistencias y dificultaba la integración federal del sistema.

La normativa vigente presentaba una pluralidad de regulaciones locales que impedía armonizar criterios y consolidar un sistema federal sólido. Este desfasaje generaba problemas en la equivalencia de actas confeccionadas en distintas jurisdicciones, afectando la correcta aplicación de sanciones y la gestión de antecedentes viales.

La principal innovación con la Disposición 167/2026 es la creación de un nomenclador único para todas las infracciones contempladas en el sistema nacional. Cada falta estará asociada a un código específico y uniforme, que deberán utilizar todas las jurisdicciones adheridas al Sistema Nacional de Licencias de Conducir y al esquema de scoring. Esto también impactará en las actas de infracción, que incluirán estos códigos para facilitar su registro a nivel nacional.

Esta unificación era un tema que venía siendo discutido desde hace años en el Consejo Federal de Seguridad Vial. En 2019, las provincias firmaron en El Calafate un acta compromiso para consolidar un sistema de puntos verdaderamente federal. Más adelante, el Decreto 242/2022 introdujo modificaciones al sistema de scoring y abrió la puerta a una actualización operativa que ahora se concreta con esta disposición.

La ANSV apunta con esta medida a profundizar la integración entre jurisdicciones y fortalecer el control centralizado de los antecedentes viales, buscando mayor eficiencia y transparencia en el sistema. En cuanto al valor de las multas, en Argentina no se fijan directamente en pesos, sino que se utilizan Unidades Fijas (UF) o sistemas equivalentes definidos por cada jurisdicción. La UF más común está vinculada al precio del litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino en La Plata, que actualmente ronda los $2.215.

Este mecanismo permite que los montos de las sanciones se ajusten dinámicamente según el valor de la UF, manteniendo su impacto económico en el tiempo. Así, la nueva disposición no solo mejora la gestión de infracciones, sino que también mantiene actualizados los criterios económicos aplicados a las multas.