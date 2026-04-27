¿Se puede denunciar infracciones de tránsito por WhatsApp en Argentina? Cómo hacerlo

El sistema busca agilizar los controles y sumar participación ciudadana para mejorar la seguridad vial.

Denunciar un auto mal estacionado o informar una infracción de tránsito desde el celular ya es posible a través de WhatsApp, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Mendoza. El sistema busca agilizar los controles y sumar participación ciudadana para mejorar la seguridad vial.

En CABA, el trámite se realiza mediante Boti, el asistente virtual del Gobierno porteño, mientras que en Mendoza la reciente Ley Nº 9701 habilitó el envío de fotos y videos como prueba para iniciar multas de tránsito. En ambos casos, la clave es registrar correctamente la infracción y aportar datos precisos para que las autoridades puedan validar la denuncia.

Paso a paso para denunciar un auto mal estacionado en CABA

Desde 2020, los vecinos de la Ciudad pueden reportar infracciones vinculadas únicamente al estacionamiento. Entre las faltas habilitadas figuran estacionar en cordón amarillo, bloquear rampas, obstruir sendas peatonales u ochavas, invadir ciclovías, estacionar sobre espacios verdes o hacerlo en doble y triple fila.

El procedimiento es simple:

Enviar por WhatsApp la frase “denuncia vial” al número 11-5050-0147. Sacar una foto donde se vea claramente el vehículo completo y la patente. Confirmar datos como patente, fecha, horario y dirección exacta. Registrarse en la app MiBA para validar la identidad. Recibir el número de denuncia para hacer el seguimiento del caso.

El sistema solo acepta infracciones relacionadas con mal estacionamiento, no otro tipo de faltas de tránsito.

Los vecinos de CABA pueden reportar infracciones vinculadas únicamente al estacionamiento.

Cómo informar una multa de tránsito por WhatsApp en Mendoza

En Mendoza, la Ley Nº 9701 formalizó la posibilidad de que cualquier ciudadano denuncie infracciones viales mediante fotos o videos enviados por canales oficiales como WhatsApp.

Para hacerlo, primero hay que registrar la maniobra indebida de forma clara, especialmente la chapa patente del vehículo. Luego, se debe enviar ese material junto con datos como ubicación exacta, fecha y hora aproximada del hecho. Esa evidencia puede servir como prueba válida para que el cuerpo de fiscalización inicie el proceso administrativo correspondiente.

El objetivo de esta modalidad no es solo sancionar, sino también desalentar conductas imprudentes y reducir los siniestros viales mediante un control más amplio y participativo.