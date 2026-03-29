Multas millonarías: el accesorio que hay que tener para evitar las infracciones en la ruta

Cómo evitar multas millonarias al salir a la ruta.

En esta época del año muchas personas aprovechan para tomarse vacaciones y viajar, pero antes de arrancar el auto es clave hacer una revisión completa. Más allá de los documentos personales y la asistencia al viajero, si tu destino es una ciudad turística en Argentina o países vecinos y vas en vehículo, hay que asegurarse de cumplir con la Ley Nacional de Tránsito 24.449 para evitar complicaciones en ruta y que te apliquen importantes multas.

Un elemento al que no siempre se le presta la atención necesaria es el matafuegos, que es obligatorio tener en todos los vehículos. No contar con él, o que esté descargado o vencido, no sólo pone en riesgo tu seguridad ante un principio de incendio, sino que también puede costarte una multa que supera ampliamente el precio de este equipo.

En la provincia de Buenos Aires, la multa por no llevar el matafuegos reglamentario en funcionamiento puede ir desde 30 hasta 100 unidades fijas. Teniendo en cuenta que en enero de 2026 una unidad fija vale $1.807, la sanción mínima sería de $54.210 y la máxima puede llegar a $180.700, cifras que superan por mucho la inversión en un matafuegos en buen estado.

En cuanto al equipo en sí, un matafuegos reglamentario de 1 kg, recomendado para vehículos de hasta 1.500 kg, cuesta alrededor de $36.000. Para verificar que esté en condiciones, se debe consultar el medidor de presión que está en la parte superior del envase y se aconseja hacer una recarga anual, cuyo valor ronda entre $10.000 y $15.000. Además, el envase tiene una vida útil de 20 años si se mantiene bien.

El lugar ideal para ubicar el matafuegos es dentro del vehículo, al alcance del conductor, generalmente en el piso del lado del acompañante delantero. Guardarlo en el baúl o detrás del equipaje no es recomendable, porque en una emergencia el acceso rápido puede marcar la diferencia.

La ley distingue dos categorías principales de vehículos y sus requerimientos para el matafuegos:

Los vehículos de categoría M1, que incluyen autos particulares, pick-ups y utilitarios hasta 1.500 kg, deben tener un matafuegos con capacidad mínima de 1 kg y potencial extintor 3B con indicador de presión.

Los vehículos de categoría N1, automóviles y comerciales hasta 3.500 kg y capacidad para hasta 9 personas, deben contar con un matafuegos de al menos 2,5 kg y potencial extintor 5B.

Otros elementos obligatorios para salir a la ruta

Aparte del matafuegos, el kit obligatorio para circular incluye un chaleco reflectivo, que cuesta alrededor de $4.900, y dos balizas triangulares con soporte para mantenerse de pie, cuyo precio ronda los $6.000.

También se puede adquirir un kit completo que suma a estos elementos un botiquín de primeros auxilios, una carta de remolque y guantes de seguridad, con un costo total que va entre $60.000 y $75.000.