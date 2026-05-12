Al menos 100 muertos en un ataque a un mercado del noroeste de Nigeria, según Amnistía Internacional

FOTO DE ARCHIVO. Soldados nigerianos caminan junto a tanques militares preparados para su despliegue en el acantonamiento de Maimalari, en Maiduguri, Borno, Nigeria

Al menos 100 civiles murieron en un ataque aéreo del ejército nigeriano contra un mercado ‌abarrotado en el noroeste ‌del estado de Zamfara, según informó Amnistía Internacional el martes, que instó a las autoridades a abrir una investigación inmediata.

El ataque aéreo, que alcanzó el remoto mercado de Tumfa, en el distrito de Zurmi, el domingo, fue el segundo en un mes que ha causado la muerte ​de decenas de personas ⁠en un mercado abarrotado del norte de Nigeria.

Decenas de ‌heridos estaban siendo atendidos en hospitales de ⁠Zurmi y la cercana Shinkafi, según ⁠Amnistía, que añadió que muchas de las víctimas mortales eran mujeres y niñas.

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El ejército nigeriano no respondió de inmediato a ⁠las solicitudes de comentarios, pero ha negado anteriormente ​haber atacado a civiles, afirmando que los ‌ataques aéreos se basan en ‌información de inteligencia y solo alcanzan objetivos milicianos.

Citando a ⁠testigos, Amnistía Internacional dijo que se había visto a aviones militares sobrevolando la zona al mediodía y que regresaron unas dos horas más tarde para atacar el concurrido ​mercado.

En abril, ‌unos 200 civiles murieron en un ataque aéreo similar contra un mercado semanal en Jilli, en el noreste de Nigeria. El ejército ha abierto una investigación sobre ese incidente.

Los residentes afirman que están ⁠cada vez más preocupados por las muertes de civiles a causa de las redadas y los ataques militares en las regiones del norte.

El ejército nigeriano lleva tiempo luchando contra el bandolerismo en el noroeste y contra una insurgencia islamista que dura ya 17 años en el noreste. Estados Unidos atacó lo que, ‌según afirmó, eran bases islamistas en el noroeste de Nigeria el día de Navidad del año pasado, después de que el presidente Donald Trump acusara a Nigeria de no proteger a los cristianos.

"Este patrón de violaciones de los derechos humanos ‌se está convirtiendo cada vez más en la norma, con los aldeanos como víctimas de las atrocidades cometidas tanto por los ‌grupos armados y ⁠los bandidos como por el ejército", dijo Amnistía.

Calificó los ataques aéreos de ilegales y señaló ​que mostraban un desprecio por la vida de los civiles.

Con información de Reuters