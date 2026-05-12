Irán define ahora el estrecho de Ormuz como una zona mucho más amplia, según un responsable

Buques en el estrecho de Ormuz, en Musandam, Omán

Irán ​ha ampliado su definición del estrecho de Ormuz hasta convertirlo en una "vasta zona operativa" mucho más extensa ‌que antes de la ‌guerra, según un alto mando de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

El estrecho ya no se considera un tramo angosto que rodea un puñado de islas, sino que su alcance y su importancia militar se han ampliado considerablemente, dijo Mohammad Akbarzadeh, subdirector político de la ​Armada del CGRI, según ⁠informó el martes la agencia de noticias estatal Fars.

"En ‌el pasado, el estrecho de Ormuz se ⁠definía como una zona limitada en ⁠torno a islas como Ormuz y Hengam, pero hoy en día esta visión ha cambiado", dijo Akbarzadeh.

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Las autoridades iraníes no respondieron ⁠a una solicitud de comentarios inmediatos por parte ​de Reuters.

Aproximadamente una quinta parte del suministro ‌mundial de petróleo y gas ‌natural licuado pasa normalmente por el estrecho, que es ⁠la puerta de entrada al golfo Pérsico y la principal ruta de exportación para países como Arabia Saudita, Irak y Qatar.

Akbarzadeh dijo que el estrecho se define ahora como una ​zona ‌estratégica que se extiende desde la ciudad de Jask, al este, hasta la isla de Siri, al oeste, y la describió como "una vasta zona operativa".

La ampliación anunciada es la segunda que Irán ha dado ⁠a conocer desde el inicio de su conflicto con Estados Unidos e Israel.

El 4 de mayo, la Armada del CGRI publicó un mapa en el que se mostraba una nueva zona de control que se extendía a lo largo de un tramo significativo de la costa del golfo de Omán de Emiratos Árabes ‌Unidos.

Esta se extendía desde el monte Mobarak, en Irán, y el emirato de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos, al este, hasta la isla de Qeshm, en Irán, y el emirato de Umm al-Quyain, en Emiratos Árabes Unidos, al oeste.

El anuncio del ‌martes parece indicar una ampliación de esa zona.

Fars y Tasnim, otra agencia de noticias iraní, informaron el martes de que la ‌anchura del estrecho, ⁠que según ellas se estimaba anteriormente entre 20 y 30 millas, había aumentado ahora a entre ​200 y 300 millas.

La zona ampliada forma una "media luna completa", dijo Tasnim.

Con información de Reuters