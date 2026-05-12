Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de mayo de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Con el dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ya quedaron definidos los haberes actualizados.

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Cuando cobro Anses: quiénes cobran hoy

Conocé la fecha de cobro de tu prestación según el último número de tu DNI. Podés consultar tu recibo de haberes en Mi ANSES a partir de la fecha de inicio de este calendario.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos terminados en 2 y 3 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 1 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos concluidos en 1.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos terminados en 1.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las finalizaciones de documento hasta el 10 de junio.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?

1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.

2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.

3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.

4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas rápidas, Cuándo y dónde cobro.