La UE acuerda restablecer relaciones comerciales más amplias con Siria

La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, y el ministro sirio de Asuntos Exteriores, Asaad Hassan al-Shaibani, ofrecen una rueda de prensa tras una reunión del Foro de Coordinación de la Asociación Siria, en Bruselas

Por Lili ​Bayer y Amina Ismail

BRUSELAS, 11 mayo (Reuters) - Los ministros de Asuntos ‌Exteriores de la ‌UE acordaron el lunes restablecer relaciones comerciales más amplias con Siria, reactivando un acuerdo de cooperación que se había suspendido en 2011, cuando el levantamiento contra el ​entonces líder Bashar ⁠al-Asad derivó en una guerra ‌civil que se prolongó ⁠durante 14 años.

El ⁠Consejo de la Unión Europea, en representación de los Estados miembros cuyos ⁠ministros de Asuntos Exteriores se ​reunieron en Bruselas, dijo ‌que esta medida supone ‌un paso importante hacia el ⁠fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre la UE y Siria.

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La mayoría de las sanciones occidentales ​contra ‌Siria se levantaron el año pasado, y el país busca una mayor reintegración en la comunidad internacional bajo el ⁠mandato del presidente Ahmed al-Sharaa, quien lideró una alianza que derrocó a Asad a finales de 2024.

El restablecimiento del acuerdo de cooperación levantaría las restricciones a las importaciones de ‌determinados productos sirios, entre ellos el petróleo y los derivados del petróleo, así como el oro, los metales preciosos y los diamantes.

La decisión "envía ‌una clara señal política" del compromiso de la UE de reanudar las relaciones ‌con ⁠Siria y apoyar su recuperación económica, añadió el Consejo.

(Información ​de Lili Bayer y Amina Ismail; edición de Sudip Kar-Gupta; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)