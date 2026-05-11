Las declaraciones de Putin sobre la paz podrían ser otro engaño, dice el ministro de Defensa alemán

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, habla durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fédorov en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania

Las declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre un ‌posible fin ‌de la guerra en Ucrania podrían ser otro engaño con el que intenta desviar la atención de las propias debilidades de Rusia, dijo el ministro de ​Defensa alemán, Boris ⁠Pistorius, durante una visita ‌sorpresa a Kiev el lunes.

Putin ⁠había declarado el ⁠sábado que creía que la guerra en Ucrania estaba llegando a su ⁠fin y que estaría ​dispuesto a negociar nuevos ‌acuerdos de seguridad en ‌Europa, con el excanciller alemán ⁠Gerhard Schröder como posible socio en las negociaciones.

Putin podría poner fin a la guerra él ​mismo ‌si quisiera, dijo Pistorius. "Y siempre existe el temor —espero equivocarme— de que se trate de otro engaño más, pero ⁠no se puede descartar".

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"Creo que, en última instancia, Putin está tratando de distraer la atención de su propia debilidad con este enfoque. Actualmente apenas puede señalar avances territoriales, y ‌su ejército sigue perdiendo partes del territorio conquistado", añadió.

Ucrania y Rusia acordaron el viernes un alto el fuego de tres días como ‌parte de una iniciativa de paz liderada por Estados Unidos bajo el ‌mandato del ⁠presidente Donald Trump, pero ambas partes se han ​acusado mutuamente de incumplirlo.

Con información de Reuters