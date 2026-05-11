Los 4 laterales derechos que se ilusionan con la Selección Argentina y el Mundial 2026 tras la lesión de Nahuel Molina

Quiénes son los laterales derechos que se ilusionan tras la lesión de Nahuel Molina a un mes del Mundial.

La lesión de Nahuel Molina a casi un mes para el comienzo del Mundial 2026 despertó la alarma en la Selección Argentina: el lateral derecho del Atlético de Madrid sufrió un desgarro de grado 1 durante el partido ante Celta de Vigo el sábado pasado y estará de baja por al menos tres semanas. Si bien se espera que se recupere totalmente antes del comienzo de la competición, el entrenador Lionel Scaloni deberá analizar alternativas ante cualquier imprevisto, sobre todo al tratarse de uno de los puestos más delicados del plantel.

El sector derecho de la defensa fue en el último tiempo un dolor de cabeza para el DT de la 'Albiceleste', a pesar de que cuenta con Molina y Gonzalo Montiel como "fijas". En los últimos meses, las lesiones de diversos jugadores obligaron a buscar alternativas no sólo en los nombres, sino también en el esquema; en algunas ocasiones, la posición fue ocupada por futbolistas que no juegan naturalmente allí como Nicolás González o Giuliano Simeone. Ahora, el combinado nacional cuenta con algunas opciones más que demostraron buen nivel en esta temporada.

Los laterales derechos que se ilusionan tras la lesión de Molina con ir al Mundial

Gonzalo Montiel

A pesar de que su lugar está casi asegurado, el futbolista de River Plate, de buena temporada con el cuadro de Núñez, podría imponerse como el titular de cara al Mundial. En Qatar 2022, Molina era el elegido por Scaloni para iniciar los encuentros pero 'Cachete' sumó varios minutos; incluso, anotó el penal que le dio el campeonato a la 'Albiceleste' en la final contra Francia.

Recientemente clasificado a los cuartos de final del Torneo Apertura tras ganarle a San Lorenzo con el 'Millonario', el ex Sevilla aporta mucha jerarquía al plantel que dirige técnicamente Eduardo Coudet. Además, suma cuatro goles y una asistencia en el torneo, muestra de su gran aporte ofensivo.

Agustín Giay

El ex San Lorenzo es uno de los proyectos más interesantes que tiene la 'Albiceleste' en el puesto. Campeón del Paulista a principio de año con Palmeiras y parte de la nómina de Scaloni para los amistosos ante Zambia y Mauritania, el jugador de 22 años alternó como lateral derecho y, en algunos partidos, se ubicó más adelantado por la banda gracias a su proyección y despliegue en ataque, una virtud que el DT del combinado nacional tiene en alta estima.

Giay ingresó desde el banco de suplentes en el amistoso ante Mauritania disputado en marzo.

Kevin Mac Allister

Después de su primer llamado a la selección en noviembre de 2025, el hermano de Alexis continuó demostrando su buen pasar en el Union Saint-Gilloise de Bélgica. Si bien su puesto natural es el de defensor central, tiene las características físicas y técnicas para poder correrse hacia la banda; en el amistoso ante Angola que jugó, en una formación inédita para Argentina (3-4-2-1, con "laterales-volantes" y una gran dinámica para ajustar según la fase defensa-ataque), reemplazó a Giovanni Lo Celso en ese rol.

Leonardo Balerdi

Aunque al igual que Mac Allister su posición original es de central (y la competencia allí es mucho más complicada con Nicolás Otamendi, Cristian Romero y Lisandro Martínez), Balerdi, un nombre que suena con fuerza para la lista de convocados al Mundial, tiene experiencia defendiendo en espacios amplios y jugando en el sector derecho de la defensa, especialmente en salidas con línea de tres o cuatro hombres. En Olympique de Marsella suele ocupar el perfil derecho, factor que le permite acostumbrarse a cubrir bandas, salir lejos del área y enfrentar extremos rápidos en el uno contra uno.

Además, su principal fortaleza pasa por la salida limpia desde el fondo: Scaloni muchas veces busca laterales que no sólo proyecten en ataque, sino que también ayuden a iniciar jugadas y permitan formar una línea de tres en salida cuando el lateral izquierdo se adelanta. En ese contexto, Balerdi podría funcionar como un lateral más defensivo, cerrándose como tercer central para darle libertad ofensiva al resto del equipo. A su precisión en los pases largos y cambios de frente le suma velocidad y fortaleza en el juego aéreo para la faceta defensiva.