Nico Paz, la joya de la Selección Argentina que jugará el Mundial 2026

Nico Paz, la gran promesa de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Nicolás Paz es una de las grandes promesas de la Selección Argentina y jugará el Mundial 2026, que será su primera presencia en la máxima cita con apenas 21 años. El talentoso volante ofensivo zurdo nació en Tenerife, España, pero se nacionalizó argentino y optó por jugar para la "Albiceleste", al igual que su padre Pablo Paz. "Pescadito" estuvo en Francia 1998 bajo el mando de Daniel Passarella, donde participó de la victoria por 1-0 frente a Croacia en la tercera fecha de la fase de grupos.

El hábil enganche o mediapunta comenzó a jugar al fútbol en el Atlético San Juan de Tenerife, cuando tenía sólo seis años. Dicha institución se ubica en el barrio María Jiménez, situado en el municipio de Santa Cruz. Gracias a sus impresionantes cualidades, se lo llevó el club Tenerife, la principal entidad de ese lugar.

Los comienzos de Nico Paz en Real Madrid

Como suele pasar en estos casos, los gigantes tienen "cazatalentos" o scoutings para seguir jugadores juveniles o directamente infantiles, tanto en otros equipos de la zona como a nivel nacional. Fue así que Real Madrid se quedó con "Nico" Paz a los 11 años en el 2016, cuando recaló en el Infantil B.

Con un recorrido amplio y a puro talento en las categorías menores del "Merengue", debutó en el Castilla, lo que sería la Reserva en Argentina, en enero del 2022 con 17 años. Por si fuese poco el sueño cumplido, quien lo eligió para semejante jornada especial fue Raúl González Blanco, uno de los máximos ídolos de la historia del Real.

El mediocampista llegó a la Primera división, jugó algunos partidos oficiales y hasta marcó un golazo por la Champions League en el estadio Santiago Bernabéu de la capital. Sin embargo, la mezcla entre su juventud y la gran cantidad de estrellas presentes en el plantel profesional del Madrid le complicó el futuro allí al joven español naturalizado argentino.

Nico Paz nació en Tenerife y surgió en la cantera de Real Madrid.

La llegada a Como y la explosión definitiva

Por un acuerdo entre ambas partes, se marchó a Italia en agosto del 2024 a cambio de 6 millones de euros, más la opción de recompra para el Real y un 50% de los derechos económicos de una futura venta. De a poco, "Nico" Paz se fue ganando un lugar en el equipo y su mejor temporada fue la 2025-2026, con el ex Barcelona Cesc Fábregas como técnico.

Dueño absoluto del equipo en la faceta ofensiva, suele arrancar desde la derecha hacia el medio para ser un futbolista total: ha jugado de 10, de 7, de 8 adelantado y hasta de falso 9. Tiene buena pegada, buen pase, panorama, llegada al área rival, asistencia y gol. Lo mejor del volante es la libertad de tres cuartos de cancha hacia adelante para moverse por todo el frente de ataque y no tener que preocuparse demasiado por cuestiones como el retroceso, la marca, el despliegue físico y el sacrificio.

Paz es totalmente decisivo, por lo que aparece entre los diez primeros tanto en goles como en asistencias en la Serie A. De esa manera, con un rendimiento superlativo, indiscutido como titular en su equipo y pidiendo a gritos meterse en el once, estará en su primera Copa del Mundo con la Selección Argentina en el Mundial 2026.

¿Por qué Nico Paz juega para Argentina y no para España?

Si bien pudo haberse desempeñado para su país natal tranquilamente, el hijo de "Pescadito" optó por el combinado sudamericano por la pasión con la que se vive el fútbol allí. De hecho, ha sido claro varias veces al respecto: "Nací en España. Amo a los dos países, pero al final decidí representar a Argentina... Es el país que más me representa por cómo se vive el fútbol y por mi padre, ya que es un orgullo seguir sus pasos", expresó en una entrevista con DSports Radio en abril del 2024.

A la hora de describir cuál fue la influencia de su padre en este sentido, recalcó que "es un consejero, ha vivido este mundo, sabe más que nadie...". "Pero me deja tranquilo, me deja decidir, que haga lo que sienta. No me incita a las decisiones, me deja libre", detalló con convicción. Su papá siempre le ha inculcado el valor especial de vestir la camiseta celeste y blanca. "Aunque esté lesionado o el club no quisiese que vaya, siempre he forzado para ir porque representar al país es algo único", sentenció Nicolás.

Nico Paz, parte del recambio estelar de la Selección Argentina

En cuanto a lo deportivo específicamente, le ocurre algo similar a lo que le pasó a Paulo Dybala, entre otros: juega en la misma posición que Lionel Messi. Por lo tanto, le costará ganarse un lugar como titular en el Mundial 2026, aunque hoy su nivel está por encima del de Thiago Almada, por ejemplo. Por lo tanto, Scaloni podría optar por juntarlo con "Leo" y con Julián Álvarez por todo el frente de ataque, por lo que la figura de Como se movería por la izquierda en ese caso.

Nico Paz, la gran promesa de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Si bien Paz se mueve mejor por la derecha o por el centro, el hecho de que Messi se desempeñe por ese sector podría "mudarlo" al otro lado de la cancha. Sin un futbolista indiscutido por la izquierda tras la salida de Ángel Di María, el oriundo de Tenerife podría ganarles la pulseada a Almada y Nicolás González, por caso. Estos dos últimos jugadores no tienen continuidad en Atlético de Madrid y "Nico" se perfila para ser la gran aparición de la Selección Argentina en los últimos tiempos. Tal vez, su turno de ser confirmado desde el arranque se concrete una vez que culmine la Copa del Mundo y el capitán decida marcharse.

ASÍ JUEGA NICO PAZ