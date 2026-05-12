Alerta por frío extremo en Santa Fe y Rosario: cómo sigue el clima este martes 12 de mayo 2026

Rosario soleado.

El otoño empieza a mostrar su versión más clásica en el centro del país. Después de varios días atravesados por ráfagas intensas, lluvias y un fuerte descenso térmico, el clima en Santa Fe y Rosario entra en una etapa más estable. Este martes 12 de mayo de 2026, ambas ciudades tendrán una jornada fresca por la mañana pero mucho más templada hacia la tarde.

La mejora llega luego de una semana donde el ingreso de aire frío modificó de manera abrupta las condiciones meteorológicas en gran parte de la región pampeana. De acuerdo al pronóstico del tiempo difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cambio de masa de aire dejó atrás las tormentas y abrió paso a jornadas secas y más otoñales.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para hoy

En Rosario, el martes se presentará con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 22 grados, en una de las tardes más agradables de la semana. El cielo estará parcialmente soleado durante gran parte del día y no hay probabilidades de lluvia.

El viento, que fue protagonista durante el último fin de semana con ráfagas intensas, perderá fuerza y permitirá una sensación térmica más estable. La mejora también se reflejará en las condiciones generales del tiempo, con mañanas frescas y tardes más templadas, una característica típica de mayo en la región.

Pronóstico de Rosario.

Cómo sigue el clima en Santa Fe hoy

La ciudad de Santa Fe tendrá condiciones muy similares. El pronóstico indica una mínima de 7 grados y una máxima de 21 grados para este martes 12 de mayo, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas.

Durante la mañana seguirá sintiéndose el frío, especialmente en zonas abiertas y costeras, aunque hacia la tarde el ascenso térmico generará un alivio después de varias jornadas inestables.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido: cómo sigue el tiempo durante la semana

El pronóstico extendido del SMN muestra que la estabilidad continuará durante los próximos días tanto en Rosario como en Santa Fe. Para el miércoles 13 y jueves 14 de mayo se esperan máximas cercanas a los 18 grados, con mañanas frescas y nubosidad variable.

Si bien el frío seguirá marcando presencia durante las primeras horas del día, las lluvias quedarían afuera del radar meteorológico al menos hasta el próximo fin de semana. Un escenario que trae algo de alivio después de varios días de tormentas, viento y cambios bruscos de temperatura que dominaron la agenda climática de la región.