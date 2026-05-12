El exabrupto de Eduardo Feinmann en vivo contra el gobierno: "Hay que ser hijo de..."

Eduardo Feinmann explotó contra el gobierno en medio del escándalo.

El gobierno de Javier Milei añadió una nueva hoja a su carpeta de escándalos, luego de que se filtrara un documento de auditoría interna del Ministerio de Salud que da cuenta de las maniobras fraudulentas de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y su titular, Diego Spagnuolo, evidenciando “desvíos críticos y sobreprecios” durante el 2025, por un presupuesto cercano a los 18 mil millones de pesos ejecutados en 2025.

Esto generó un enorme revuelo, sobre todo por las voluminosas cifras y la carga tan exagerada en la compra de insumos tan diversos e importantes para muchos argentinos. Los medios de comunicación tomaron nota de lo ocurrido y realizaron sus respectivas lecturas, algunas de ellas con evidente enojo por la corrupción detrás de algo que impacta al sector etáreo más vulnerable de nuestra sociedad. En ese grupo se encuentra Eduardo Feinmann, quien dejó escapar un exabrupto al referirse al tema en vivo por A24.

Diego Spagnuolo junto a Javier Milei.

¿Qué dijo Feinmann sobre el revelador documento de Andis?

"Me impactó la denuncia del Ministerio de Salud sobre el caso ANDIS; los volúmenes de la denuncia del Ministerio de Salud contra Spagnuolo y lo que pasaba", señaló Pablo Rossi durante el pase con su ya mencionado compañero, quien le explicó a la gente que su colega hacía referencia a "la auditoría interna del Ministerio de Salud sobre la actuación 2024-25 del señor Spagnuolo y toda esa banda de delincuentes con (Miguel Ángel) Calvete a la cabeza".

Para poner de manifiesto la gravedad del asunto, el conductor expuso el ejemplo más drástico: "En un andador, se registró la diferencia de 4239%. En uno, compraron varios". Sin pelos en la lengua, fiel a su estilo, Feinman lanzó: "Hay que ser hijo de puta para quedarte con toda esa guita".