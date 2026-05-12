No es de paño: el tapado que se impone en esta temporada otoño-invierno 2026 para combatir el frío

Por años, los tapados de paño fueron los más elegidos para combatir el frío, pero en esta temporada otoño-invierno 2026 llega otro estilo a reemplazarlos: los tapados shaggy. Se trata de una prenda con mucho estilo, que suma sofisticación a los looks sin perder comodidad.
¿Por qué los tapados shaggy son la tendencia de este otoño e invierno?
El tapado shaggy de piel sintética se impone como uno de los más elegidos en esta temporada porque sigue la tendencia del volumen y aporta textura a los outfits. Se trata de una prenda de pelo largo, suave y con un efecto despeinado. Su nombre lo toma justamente del material porque shaggy significa "desgreñado o peludo".
Este abrigo se caracteriza por ser descontracturado y combinar estilo sin dejar de ser abrigado. Se trata de una prenda que reinventa la moda de los años 70 y que logra, a pesar de su volumen, definir la silueta y aportar la sensación más relajada que los tapados estructurados.
Es considerado uno de los "must have" de la temporada porque su textura logra aportar un aire entre vintage y moderno que puede adaptarse tanto a looks casuales como más sofisticados. Entre los colores que predominan esta temporada se encuentran el negro, marrón, camel, beige, pero también se imponen otros como el chocolate, gris topo, bordó y el verde oliva.
Cómo combinar los tapados shaggy en un total look
Los tapados shaggy son una de esas prendas que transforman cualquier outfit en algo más llamativo, cálido y con personalidad. La clave para usarlos está en equilibrar proporciones: si el tapado tiene mucho volumen, conviene acompañarlo con prendas más rectas o ajustadas para que el conjunto se vea armónico. Además se puede jugar con los colores.
1. Look urbano minimalista
Ideal para todos los días:
- Tapado shaggy beige o camel
- Jeans rectos azul oscuro
- Polera negra ajustada
- Botas negras de cuero
- Cartera estructurada pequeña
- Anteojos negros
2. Look elegante monocromático
Perfecto para cenas o salidas nocturnas:
- Tapado shaggy negro
- Pantalón sastrero negro
- Top satinado negro
- Botines de punta
- Aros plateados o dorados
- Clutch pequeño
3. Look casual chic con zapatillas
Cómodo pero con estilo:
- Tapado shaggy corto color crema
- Remera blanca básica
- Leggings negros o pantalón skinny
- Zapatillas blancas
- Tote bag grande
- Gorro tejido neutro
4. Look fashionista con falda midi
Más trendy y femenino:
- Tapado shaggy oversized en color chocolate o gris
- Falda midi satinada
- Sweater fino al cuerpo
- Botas altas
- Cinturón fino marcando cintura
- Cartera baguette
5. Look moderno relajado
Con vibra más joven y actual:
- Tapado shaggy de color (bordó, verde oliva o celeste)
- Jeans baggy
- Top cropped liso
- Zapatillas chunky
- Lentes pequeños estilo retro
- Accesorios plateados