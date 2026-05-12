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No es de paño: el tapado que se impone en esta temporada otoño-invierno 2026 para combatir el frío

Se trata de una prenda versátil que logra combinar mucho estilo con comodidad y abrigo. Por qué deberías tener uno.

11 de mayo, 2026 | 21.02

Por años, los tapados de paño fueron los más elegidos para combatir el frío, pero en esta temporada otoño-invierno 2026 llega otro estilo a reemplazarlos: los tapados shaggy. Se trata de una prenda con mucho estilo, que suma sofisticación a los looks sin perder comodidad. 

¿Por qué los tapados shaggy son la tendencia de este otoño e invierno?

El tapado shaggy de piel sintética se impone como uno de los más elegidos en esta temporada porque sigue la tendencia del volumen y aporta textura a los outfits. Se trata de una prenda de pelo largo, suave y con un efecto despeinado. Su nombre lo toma justamente del material porque shaggy significa "desgreñado o peludo".

Este abrigo se caracteriza por ser descontracturado y combinar estilo sin dejar de ser abrigado. Se trata de una prenda que reinventa la moda de los años 70 y que logra, a pesar de su volumen, definir la silueta y aportar la sensación más relajada que los tapados estructurados. 

Es considerado uno de los "must have" de la temporada porque su textura logra aportar un aire entre vintage y moderno que puede adaptarse tanto a looks casuales como más sofisticados. Entre los colores que predominan esta temporada se encuentran el negro, marrón, camel, beige, pero también se imponen otros como el chocolate, gris topo, bordó y el verde oliva. 

MÁS INFO

Cómo combinar los tapados shaggy en un total look 

Los tapados shaggy son una de esas prendas que transforman cualquier outfit en algo más llamativo, cálido y con personalidad. La clave para usarlos está en equilibrar proporciones: si el tapado tiene mucho volumen, conviene acompañarlo con prendas más rectas o ajustadas para que el conjunto se vea armónico. Además se puede jugar con los colores. 

1. Look urbano minimalista

Ideal para todos los días:

  • Tapado shaggy beige o camel
  • Jeans rectos azul oscuro
  • Polera negra ajustada
  • Botas negras de cuero
  • Cartera estructurada pequeña
  • Anteojos negros

2. Look elegante monocromático

Perfecto para cenas o salidas nocturnas:

  • Tapado shaggy negro
  • Pantalón sastrero negro
  • Top satinado negro
  • Botines de punta
  • Aros plateados o dorados
  • Clutch pequeño

3. Look casual chic con zapatillas

Cómodo pero con estilo:

  • Tapado shaggy corto color crema
  • Remera blanca básica
  • Leggings negros o pantalón skinny
  • Zapatillas blancas
  • Tote bag grande
  • Gorro tejido neutro

4. Look fashionista con falda midi

Más trendy y femenino:

  • Tapado shaggy oversized en color chocolate o gris
  • Falda midi satinada
  • Sweater fino al cuerpo
  • Botas altas
  • Cinturón fino marcando cintura
  • Cartera baguette

5. Look moderno relajado

Con vibra más joven y actual:

  • Tapado shaggy de color (bordó, verde oliva o celeste)
  • Jeans baggy
  • Top cropped liso
  • Zapatillas chunky
  • Lentes pequeños estilo retro
  • Accesorios plateados
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