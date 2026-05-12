No es de paño: el tapado que se impone en esta temporada otoño-invierno 2026 para combatir el frío

Por años, los tapados de paño fueron los más elegidos para combatir el frío, pero en esta temporada otoño-invierno 2026 llega otro estilo a reemplazarlos: los tapados shaggy. Se trata de una prenda con mucho estilo, que suma sofisticación a los looks sin perder comodidad.

¿Por qué los tapados shaggy son la tendencia de este otoño e invierno?

El tapado shaggy de piel sintética se impone como uno de los más elegidos en esta temporada porque sigue la tendencia del volumen y aporta textura a los outfits. Se trata de una prenda de pelo largo, suave y con un efecto despeinado. Su nombre lo toma justamente del material porque shaggy significa "desgreñado o peludo".

Este abrigo se caracteriza por ser descontracturado y combinar estilo sin dejar de ser abrigado. Se trata de una prenda que reinventa la moda de los años 70 y que logra, a pesar de su volumen, definir la silueta y aportar la sensación más relajada que los tapados estructurados.

Es considerado uno de los "must have" de la temporada porque su textura logra aportar un aire entre vintage y moderno que puede adaptarse tanto a looks casuales como más sofisticados. Entre los colores que predominan esta temporada se encuentran el negro, marrón, camel, beige, pero también se imponen otros como el chocolate, gris topo, bordó y el verde oliva.

Cómo combinar los tapados shaggy en un total look

Los tapados shaggy son una de esas prendas que transforman cualquier outfit en algo más llamativo, cálido y con personalidad. La clave para usarlos está en equilibrar proporciones: si el tapado tiene mucho volumen, conviene acompañarlo con prendas más rectas o ajustadas para que el conjunto se vea armónico. Además se puede jugar con los colores.

1. Look urbano minimalista

Ideal para todos los días:

Tapado shaggy beige o camel

Jeans rectos azul oscuro

Polera negra ajustada

Botas negras de cuero

Cartera estructurada pequeña

Anteojos negros

2. Look elegante monocromático

Perfecto para cenas o salidas nocturnas:

Tapado shaggy negro

Pantalón sastrero negro

Top satinado negro

Botines de punta

Aros plateados o dorados

Clutch pequeño

3. Look casual chic con zapatillas

Cómodo pero con estilo:

Tapado shaggy corto color crema

Remera blanca básica

Leggings negros o pantalón skinny

Zapatillas blancas

Tote bag grande

Gorro tejido neutro

4. Look fashionista con falda midi

Más trendy y femenino:

Tapado shaggy oversized en color chocolate o gris

Falda midi satinada

Sweater fino al cuerpo

Botas altas

Cinturón fino marcando cintura

Cartera baguette

5. Look moderno relajado

Con vibra más joven y actual: