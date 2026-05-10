Llegan los días de frío y, en lugar de los tapados largos, hay una campera igual de abrigada que se impone como la gran estrella de la temporada: las bomber jackets. Se trata de un ya clásico que, en el color y género adecuados, logra aportar elegancia, elevando los looks más casuales y haciéndolos sofisticados.
Por qué las camperas bomber son tendencia esta temporada otoño-invierno 2026
Las camperas bomber suelen aparecer en cada invierno con diferentes reinterpretaciones. Originalmente, nacieron como una prenda militar utilizada por pilotos de aviación, pero con el paso del tiempo se transformaron en un ícono de la moda urbana gracias a su diseño cómodo, versátil y fácil de combinar.
Este abrigo se caracteriza por su corte corto, cintura marcada y cierre frontal, con una silueta amplia que aporta un aire relajado y moderno. Sin embargo, esta temporada otoño-invierno se imponen especialmente las de gamuza en tonos marrones y con una solapa para ocultar el cierre. En cuanto a colores, también ganaron terreno las versiones bordó, en azul oscuro o verde militar.
Así, las bomber son el nuevo clásico y comodín: aparecen en versiones de cuero, nylon, paño, gamuza o acabados satinados, lo que permite llevarlas tanto en looks deportivos como en outfits más sofisticados. Además, permiten sumar capas debajo sin perder comodidad ni estilo. La clave es que permiten transformar un look básico en uno más elevado.
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Cómo combinar las camperas bomber en diferentes looks
A la hora de combinarlas, las camperas bomber permiten jugar con distintos estilos y siluetas. La clave está en equilibrar el volumen de la campera con el resto del outfit para crear un look armónico y moderno:
1. Look urbano clásico
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Campera bomber negra
- Jean recto azul oscuro
- Suéter tejido gris
- Zapatillas blancas
- Mochila minimalista
2. Outfit sporty chic
- Bomber verde militar
- Jogger negro
- Buzo oversized con capucha
- Zapatillas deportivas
- Gorro de lana
3. Look elegante de invierno
- Bomber de cuero marrón
- Pantalón sastrero negro
- Polera beige ajustada
- Botas de cuero
- Cartera estructurada
4. Estilo casual de día
- Bomber beige oversize
- Jean wide leg celeste
- Remera básica blanca
- Botitas de gamuza
- Anteojos de sol
5. Look nocturno moderno
- Bomber satinada bordó
- Mini falda negra con medias opacas
- Top tejido ajustado
- Botas altas negras
- Accesorios plateados