Chau a los tapados: la campera igual de sofisticada que brilla esta temporada otoño-invierno 2026 (Créditos: Shein)

Llegan los días de frío y, en lugar de los tapados largos, hay una campera igual de abrigada que se impone como la gran estrella de la temporada: las bomber jackets. Se trata de un ya clásico que, en el color y género adecuados, logra aportar elegancia, elevando los looks más casuales y haciéndolos sofisticados.

Por qué las camperas bomber son tendencia esta temporada otoño-invierno 2026

Las camperas bomber suelen aparecer en cada invierno con diferentes reinterpretaciones. Originalmente, nacieron como una prenda militar utilizada por pilotos de aviación, pero con el paso del tiempo se transformaron en un ícono de la moda urbana gracias a su diseño cómodo, versátil y fácil de combinar.

La gran tendencia de la temporada son las camperas bomber en gamuza y colores marrones (Créditos: Pinterest)

Este abrigo se caracteriza por su corte corto, cintura marcada y cierre frontal, con una silueta amplia que aporta un aire relajado y moderno. Sin embargo, esta temporada otoño-invierno se imponen especialmente las de gamuza en tonos marrones y con una solapa para ocultar el cierre. En cuanto a colores, también ganaron terreno las versiones bordó, en azul oscuro o verde militar.

Así, las bomber son el nuevo clásico y comodín: aparecen en versiones de cuero, nylon, paño, gamuza o acabados satinados, lo que permite llevarlas tanto en looks deportivos como en outfits más sofisticados. Además, permiten sumar capas debajo sin perder comodidad ni estilo. La clave es que permiten transformar un look básico en uno más elevado.

Cómo combinar las camperas bomber en diferentes looks

A la hora de combinarlas, las camperas bomber permiten jugar con distintos estilos y siluetas. La clave está en equilibrar el volumen de la campera con el resto del outfit para crear un look armónico y moderno:

1. Look urbano clásico

Campera bomber negra

Jean recto azul oscuro

Suéter tejido gris

Zapatillas blancas

Mochila minimalista

2. Outfit sporty chic

Bomber verde militar

Jogger negro

Buzo oversized con capucha

Zapatillas deportivas

Gorro de lana

Las camperas bomber se hacen en gamuza, cuero, nylon y hasta corderoy (Créditos: Pinterest)

3. Look elegante de invierno

Bomber de cuero marrón

Pantalón sastrero negro

Polera beige ajustada

Botas de cuero

Cartera estructurada

4. Estilo casual de día

Bomber beige oversize

Jean wide leg celeste

Remera básica blanca

Botitas de gamuza

Anteojos de sol

5. Look nocturno moderno