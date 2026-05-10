FOTO DE ARCHIVO. Vista de una plataforma de perforación y una plataforma de producción distante en el Campo Soldado, frente a la costa suroeste de Trinidad

CARACAS, 9 ​mayo - El Gobierno venezolano expresó el sábado ‌su preocupación ‌por el impacto ambiental que ha dejado en sus costas, áreas marítimas, ecosistemas sensibles y comunidades pesqueras un ​derrame de ⁠hidrocarburos en Trinidad ‌y Tobago, por ⁠lo cual ha ⁠pedido a esa nación un informe detallado del incidente.

El ⁠hecho, informó el ​Gobierno en un ‌comunicado, está ‌siendo evaluado por autoridades ⁠del país sudamericano que anticipan riesgos en manglares, humedales, fauna ​marina ‌y recursos hidrobiológicos estratégicos para la seguridad alimentaria y el equilibrio ecológico de la ⁠región.

"Venezuela (...) exige el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el derecho internacional ambiental y la adopción urgente de medidas de reparación ‌frente a los daños ocasionados", dijo el Gobierno en el mismo documento.

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Las principales zonas afectadas, hasta ‌ahora, son el Golfo de Paria así como zonas ‌costeras ⁠de los estados de Sucre y ​Delta Amacuro, en el noreste del país.

(Redacción Reuers; escrito por Lizbeth Díaz)