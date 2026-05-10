Venezuela pide informe urgente por derrame de hidrocarburos en Trinidad y Tobago, ante impacto ambiental

CARACAS, 9 mayo - El Gobierno venezolano expresó el sábado su preocupación por el impacto ambiental que ha dejado en sus costas, áreas marítimas, ecosistemas sensibles y comunidades pesqueras un derrame de hidrocarburos en Trinidad y Tobago, por lo cual ha pedido a esa nación un informe detallado del incidente.
El hecho, informó el Gobierno en un comunicado, está siendo evaluado por autoridades del país sudamericano que anticipan riesgos en manglares, humedales, fauna marina y recursos hidrobiológicos estratégicos para la seguridad alimentaria y el equilibrio ecológico de la región.
"Venezuela (...) exige el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el derecho internacional ambiental y la adopción urgente de medidas de reparación frente a los daños ocasionados", dijo el Gobierno en el mismo documento.
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Las principales zonas afectadas, hasta ahora, son el Golfo de Paria así como zonas costeras de los estados de Sucre y Delta Amacuro, en el noreste del país.
(Redacción Reuers; escrito por Lizbeth Díaz)