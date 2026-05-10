Eduardo Feinmann habló de lo que pasará con Manuel Adorni.

Manuel Adorni está cada vez más comprometido con la Justicia, debido a los testimonios que surgieron de la investigación que se abrió en su contra por inconsistencias respecto de su patrimonio y sus más recientes movimientos en un sentido económico . Lo más revelador fue el testimonio del contratista que realizó obras en su casa country de Indio Cuá, quien alegó que el funcionario abonó casi 245.000 dólares en efectivo por su labor.

Los medios de comunicación están siguiendo de cerca estos acontecimientos, aunque cada uno con su debido foco. En A24, por ejemplo, Eduardo Feinmann se refirió al futuro próximo del ex vocero presidencial, durante el pase cotidiano con Pablo Rossi: lo que será verlo entrar a Comodoro Py en calidad de indagado.

Manuel Adorni podría ser llamado a indagatoria en Comodoro Py.

¿Qué dijo Eduardo Feinmann sobre el futuro de Manuel Adorni?

En determinado momento, el periodista señaló que "cuando Adorni sea llamado a indagatoria, eso va a ser una bomba". "Yo no recuerdo un jefe de gabinete llamado a indagatoria en ejercicio de su función", sostuvo Feinmann, exponiendo que recuerda "a ex jefes de gabinete yendo a indagatoria y hasta procesados, o alguna vez hubo un jefe de gabinete que fue llamado como testigo, pero no es lo mismo ser llamado como testigo que como indagado".

"Como indagado tiene que ir a Comodoro Py o hacerlo por zoom, no hay otra", le deslizó uno de los miembros del panel. "El hecho va a ser, si eso llega a ocurrir, muy fuerte", opinó, en referencia a "ver el auto llegar del jefe de gabinete a Comodoro Py, subir el ascensor...". "Y en el pasillo del ascensor encuentra a Mercedes Ninci y otros", indicó su interlocutor. "¿Entendés? Eso va a ser la verdad muy fuerte", dijo mirando a un Pablo Rossi que asintió ante cada afirmación.