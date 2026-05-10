Las universidades ponen en jaque a Milei: marcha masiva y reclamos por presupuesto

El gobierno de Javier Milei entrará en una semana atravesada por conflictos políticos, reclamos salariales y protestas en las calles, con la Marcha Federal Universitaria como principal foco de tensión. La movilización convocada para el 12 de mayo sumará a estudiantes, docentes, rectores y sindicatos, mientras escala el enfrentamiento entre el Gobierno y las universidades públicas por presupuesto, salarios y financiamiento.

La protesta del próximo 12 de mayo tendrá su epicentro en Plaza de Mayo y buscará reeditar el impacto político que ya tuvieron las movilizaciones universitarias durante la gestión libertaria. La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles, en medio de fuertes cuestionamientos al ajuste sobre el sistema universitario. Desde la organización informaron que el acto central será a las 17.

El reclamo apunta al congelamiento presupuestario, la pérdida salarial y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde distintos sectores académicos advirtieron que la situación afecta el funcionamiento cotidiano de las universidades y pone en riesgo tareas de investigación y extensión.

La tensión aumentó todavía más después de nuevos cruces entre el Gobierno y la Universidad de Buenos Aires (UBA). La semana pasada, el centro de estudios advirtió por posibles cierres de hospitales universitarios ante la falta de fondos. "En lo que va del año, el Gobierno Nacional no envió fondos para el funcionamiento operativo de los hospitales", advirtió la UBA en un comunicado.

En la conferencia de prensa que se dio sobre el tema, el director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, subrayó la "situación económica grave" que atraviesan las instituciones "debido a que en estos últimos cuatro meses no hemos recibido ni siquiera un peso del presupuesto de funcionamiento hospitalario. ¿Qué significa esto? Que el hospital no puede comprar insumos, medicamentos ni pagar honorarios", lanzó de manera contundente.

Desde el Gobierno salieron a responder a este reclamo con nuevos ataques y la certeza de que sí se habían girado los fondos. "Un mes después de la nota que presentamos reclamando los fondos. Cinco horas después de la conferencia de prensa de los médicos. Llegó la respuesta de Alejandro Álvarez (subsecretario de Políticas Universitarias) reconociendo que todavía no se transfirió ni un solo peso de la partida de gastos operativos para el funcionamiento de los hospitales universitarios. A confesión de parte... Cumplan la ley", tuiteó el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

La CGT se suma a la Marcha Federal Universitaria

Uno de los datos políticos más sensibles para la Casa Rosada es la decisión de la CGT de adherir a la marcha. La central obrera confirmó su respaldo a la movilización y volverá a mostrarse en la calle junto a la comunidad universitaria, en un escenario de creciente conflictividad social. "Movilizamos a Plaza de Mayo en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional", señaló la CGT en las redes sociales y agregó: "Defender la universidad pública es defender el derecho a un futuro mejor, el desarrollo de la Nación, la producción y el trabajo argentino".

Además de la CGT, habrá otros sindicatos y centrales obreras en la protesta contra el ajuste libertario a las universidades nacionales. Ese es el caso de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que anunció que concentrará a las 15 en Diagonal Norte y San Martín.