Convenio clave en Formosa: el Politécnico y el CONICET avanzan hacia una formación científica

El Instituto Politécnico Formosa firmó un convenio de cooperación con el Centro de Investigación y Transferencia (CIT), organismo dependiente del CONICET, con el objetivo de fortalecer la formación profesional de sus estudiantes mediante nuevas instancias de pasantías y prácticas en ámbitos de investigación aplicada.

Fue presentada como una herramienta orientada a profundizar la articulación entre la formación académica y los entornos reales de desarrollo científico y productivo. El director del IPF, Horacio Gorostegui, destacó que el convenio permitirá que estudiantes avanzados accedan a experiencias prácticas y experimentales en laboratorios y espacios de investigación. "Los jóvenes van a poder realizar actividades prácticas y, fundamentalmente, experimentales", señaló a Agenfor.

Prácticas para estudiantes de Química Industrial

En esa línea, la coordinadora de la carrera de Química Industrial, María Trinidad, explicó que las pasantías estarán dirigidas a estudiantes avanzados de esa tecnicatura y apuntarán al fortalecimiento de habilidades específicas vinculadas al ámbito profesional. Entre las tareas previstas mencionó prácticas de laboratorio, análisis físico-químicos, bioensayos y capacitaciones relacionadas con seguridad e higiene.

Además, subrayó que este tipo de experiencias favorecen la incorporación de conocimientos aplicados y permiten potenciar las capacidades técnicas de los estudiantes. Por su parte, la directora del CIT, Laura Lozina, valoró el acuerdo como una instancia estratégica para la formación de recursos humanos altamente calificados.

Según explicó, uno de los principales objetivos del organismo es promover perfiles profesionales capaces de responder a necesidades concretas del sector productivo y agropecuario. “Se buscará entusiasmar a los estudiantes en cuanto a las líneas de investigación y su aplicación para resolver problemas reales”, sostuvo.

Asimismo, destacó que este tipo de articulaciones permiten fortalecer el vínculo entre el sistema científico y la formación técnica provincial. Desde el IPF remarcaron además que el convenio con el CIT se suma a otros acuerdos impulsados recientemente por la institución educativa.

Las autoridades destacaron la importancia del convenio firmado con el Centro de Inclusión Digital Eva Perón, el cual permitirá la realización de pasantías para los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones. Este acuerdo se inscribe en un marco estratégico que busca ampliar las oportunidades de formación práctica y profesional, lo que facilitaría una inserción laboral efectiva para los alumnos de las diversas carreras técnicas que ofrece la institución.

A través de estas iniciativas, el Instituto Politécnico Formosa se propone robustecer la capacitación académica mediante el contacto directo con la investigación científica y la innovación tecnológica. Al vincular la enseñanza con las demandas reales del sector productivo, se garantiza que los estudiantes adquieran experiencias valiosas que potencien su perfil profesional y contribuyan al desarrollo tecnológico de la región.