Cuenta DNI: los descuentos que hay para el domingo 10 de mayo 2026

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia.

La billetera virtual del Banco Provincia sigue manteniendo durante los fines de semana una amplia gama de descuentos y promociones, en línea con los beneficios que ofrece de lunes a viernes. Así, Cuenta DNI se consolida como una alternativa cada vez más utilizada para reducir gastos, en un escenario en el que muchas familias buscan administrar con mayor cuidado su presupuesto ante la suba constante de los precios.

Las promociones alcanzan rubros fundamentales como alimentos, transporte y compras cotidianas, con ofertas destacadas en comercios como carnicerías. Los beneficios incluyen descuentos en sectores clave para el consumo diario y contemplan condiciones particulares, como límites de reintegro y requisitos de uso, además de distintas opciones para optimizar el ahorro. Este domingo, las promociones también abarcan categorías como supermercados y gastronomía, permitiendo ampliar las posibilidades de ahorro.

Los descuentos que hay para el domingo con Cuenta DNI

Gastronomía : 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. FULL YPF : 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles. 100% de ahorro en transporte público : pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando. Tope de reintegro mensual $10.000, por tarjeta. El beneficio aplica solo para pagos realizados con NFC con tu Visa Débito vinculada a la app. Solo disponible para Android. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro de la persona usuaria entre 20 a 30 días.

: pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando. Tope de reintegro mensual $10.000, por tarjeta. El beneficio aplica solo para pagos realizados con NFC con tu Visa Débito vinculada a la app. Solo disponible para Android. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro de la persona usuaria entre 20 a 30 días. Marcas destacadas : 30% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona. Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano´s y Grido.

: 30% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona. Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano´s y Grido. Supermercados : hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.

: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Consejos a la hora de usar Cuenta DNI

Cuenta DNI ofrece grandes beneficios.