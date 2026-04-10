Formosa implementa el Programa de Evaluación de Aprendizajes 2026 con tecnología local para mejorar la calidad educativa

El Gobierno de Formosa profundiza el Programa de Evaluación de Aprendizajes 2026 (PEAF) con el inicio de su segunda etapa en la ciudad capital, que incorpora una modalidad digital que permite relevar datos en tiempo real. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Cultura y Educación, busca mejorar la calidad educativa a partir de diagnósticos precisos sobre el rendimiento de estudiantes del nivel secundario.

El operativo comenzó el 7 de abril en la capital formoseña, luego de una primera fase desarrollada desde el 16 de marzo en el interior provincial en una instancia donde participaran alumnos de 1° y 2° año de escuelas secundarias, tanto de gestión estatal como privada. La ampliación del dispositivo permite integrar datos de distintos contextos, urbanos, semi urbanos y rurales, para construir una mirada más completa sobre los aprendizajes en toda la provincia.

Tecnología desarrollada en Formosa

Uno de los aspectos más innovadores del programa es su modalidad digital. La evaluación se realiza mediante un software diseñado por profesionales del Instituto Politécnico Formosa Dr. Alberto Marcelo Zorrilla, lo que representa un avance en el desarrollo tecnológico local aplicado a la educación.

La implementación de este sistema permite optimizar la recolección de datos y agilizar su análisis inmediato, lo que se traduce en una mejora directa de la capacidad de respuesta del ámbito escolar. Desde la Dirección de Planeamiento Educativo se señaló que esta fase es fundamental para profundizar en el procesamiento de la información, además de permitir la elaboración de diagnósticos más precisos sobre la realidad del sector.

Los datos obtenidos servirán como base para orientar las decisiones pedagógicas y fortalecer el acompañamiento de las trayectorias escolares de los estudiantes. Asimismo, la información resultará clave para el diseño de estrategias específicas destinadas tanto al nivel secundario común como a la modalidad técnica, y así asegurar intervenciones más eficaces y focalizadas.

Articulación y política pública

El operativo cuenta con la coordinación de la Jefatura de Gabinete de Ministros y se apoya en un trabajo conjunto entre áreas pedagógicas e informáticas, lo que constituye uno de los pilares del modelo de gestión provincial. Esta articulación permite integrar innovación tecnológica y planificación educativa para responder a las necesidades actuales del sistema.

Desde el área educativa señalaron que el programa reafirma los lineamientos del modelo formoseño, orientado a garantizar una educación inclusiva, con igualdad de oportunidades y centrada en el desarrollo de capacidades. En ese sentido, remarcaron que el objetivo no es solo evaluar, sino transformar los datos en acciones concretas que mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje en todas las escuelas de la provincia.