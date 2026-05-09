"Corazón del Valle": el pueblito gales escondido en la Patagonia, ¿cómo llegar?

A orillas del Valle inferior del río Chubut, a unos 36 kilómetros de Trelew, Dolavon conserva una postal distinta dentro de la Patagonia. El pueblito, fundado oficialmente en 1919, mantiene viva la herencia de los colonos galeses que llegaron a la región a fines del siglo XIX y transformaron una zona árida en un enclave productivo gracias a un sistema de canales de riego que aún define el paisaje local.

Con las norias siendo uno de sus rasgos más reconocibles, instaladas sobre el canal principal que atraviesa el centro de la localidad, originalmente cumplían una función vinculada al riego, pero con el tiempo se convirtieron en un símbolo turístico y en parte esencial de su identidad. El sonido constante del agua, los puentes peatonales y las arboledas generan un entorno tranquilo que contrasta con el ritmo habitual de las grandes ciudades.

¿Cómo es Dolavon, el pueblito gales de Chubut?

La influencia galesa de Dolavon también aparece en su arquitectura. Las construcciones de ladrillo y chapa, las antiguas estaciones ferroviarias y las capillas protestantes dispersas en las chacras reflejan la historia de las familias que llegaron a la Patagonia buscando preservar sus costumbres e idioma. Muchas de ellas conservan muebles y estructuras originales, además de mantener actividades culturales y religiosas.

Entre los puntos más visitados se encuentra el viejo molino harinero, construido para procesar el trigo cultivado en la zona durante el auge agrícola del valle. El edificio, que funcionó hasta mediados del siglo XX, fue preservado como museo, siendo también un sitio para conocer parte de la historia productiva y probar platos regionales.

Otro atractivo reside en su tradición gastronómica vinculada al té galés y a las recetas heredadas de los inmigrantes. Las tortas negras, panes caseros y dulces forman parte de una costumbre que todavía sobrevive en distintas casas especializadas y encuentros comunitarios.

¿Cómo llegar a Dolavon?

Emplazado en el corazón del Valle Inferior del Río Chubut, Dolavon se encuentra a sólo 36 kilómetros de Trelew. El trayecto en auto demanda alrededor de 30 minutos. Para llegar, se debe tomar la Ruta Nacional 25 en dirección oeste hasta el acceso principal a la localidad.