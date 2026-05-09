FOTO DE ARCHIVO: Los miembros de la Flotilla Global Sumud, Saif Abu Keshek y Thiago Avila, comparecen ante un tribunal en Beersheba.

​Dos activistas detenidos el mes pasado cuando fuerzas israelíes interceptaron la flotilla con destino a Gaza ‌en la que ‌viajaban podrán ser deportados en los próximos días tras ser puestos en libertad el sábado de su detención por motivos de seguridad, según informaron sus abogados.

Saif Abu Keshek, de nacionalidad española, y el brasileño Thiago Avila fueron detenidos por las autoridades israelíes ​el 29 de ⁠abril y trasladados a Israel.

Los activistas formaban parte ‌de la segunda Flotilla Global Sumud, que ⁠zarpó de España el 12 ⁠de abril con el objetivo de romper el bloqueo israelí de Gaza mediante el envío de ayuda ⁠al enclave.

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El ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ​afirmó que Abu Keshek era sospechoso ‌de pertenecer a una organización ‌terrorista y que Avila era sospechoso de actividades ⁠ilegales. Ambos negaron las acusaciones.

BRASIL Y ESPAÑA AFIRMARON QUE DETENCIÓN ERA ILEGAL

Los gobiernos de España y Brasil afirmaron que la detención de Abu Keshek ​y Ávila ‌era ilegal, pero el Juzgado de Instrucción de Ashkelon, en Israel, les mantuvo en prisión preventiva hasta el 10 de mayo.

La organización de derechos humanos Adalah, que ha colaborado ⁠en su defensa legal y también calificó la detención de ilegal, afirmó que se había informado a Abu Keshek y a Avila de que serían puestos en libertad el sábado y entregados a la custodia de las autoridades de inmigración hasta su deportación.

"Adalah está siguiendo ‌de cerca los acontecimientos para asegurarse de que se lleve a cabo la puesta en libertad, seguida de su expulsión de Israel en los próximos días", afirmó la organización. No fue posible contactar de inmediato con ‌las autoridades israelíes para recabar comentarios.

Las autoridades israelíes los mantuvieron detenidos bajo sospecha de delitos que incluían ayudar al ‌enemigo y ⁠mantener contacto con un grupo terrorista.

Gaza está gobernada en gran medida por el grupo ​militante palestino Hamás, considerado grupo terrorista por Israel y gran parte de Occidente.

Con información de Reuters