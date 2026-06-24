El histórico récord que alcanzó Cristiano Ronaldo con su gol en Portugal vs. Uzbekistán en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo, récord: la marca que rompió con su doblete ante Uzbekistán en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo anotó un doblete en el triunfo parcial de Portugal sobre Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K en el Mundial 2026, dos goles que lograron que rompa un impresionante récord en la historia de la competición. Con estas conquistas, el atacante de 41 años se transformó en el único futbolista en anotar en seis ediciones distintas, una marca que hasta ahora compartía con Lionel Messi (ambos con 5) después de que el astro de la Selección Argentina le hiciera tres goles a Argelia en su presentación en el certamen.

El primer tanto llegó a los seis minutos del primer tiempo, luego de una gran acción individual de Joao Cancelo por el sector derecho; el lateral del Barcelona lanzó un centro por lo bajo que 'CR7' conectó con un fuerte remate de derecha para vencer la resistencia del arquero Abduvokhid Nematov. Después del 2 a 0 de Nuno Mendes de tiro libre y a falta de cinco minutos para el final de la primera etapa, volvió a ser habilitado por Bruno Fernandes para estirar la ventaja en el marcador.

Al entretiempo, el combinado europeo golea por 3 a 0 a los asiáticos y se recupera de su flojo arranque con empate por 1 a 1 ante República Democrática de Congo. Además, el delantero del Al-Nassr superó al histórico Eusébio como el máximo anotador de Portugal en Mundiales con 10 goles.

Video: los goles récord de Cristiano Ronaldo frente a Uzbekistán en el Mundial 2026

La lista de goles de Cristiano Ronaldo en Mundiales

Portugal vs. Irán – 17 de junio de 2006 – Fase de grupos – Mundial de Alemania 2006.

Portugal vs. Corea del Norte – 21 de junio de 2010 – Fase de grupos – Mundial de Sudáfrica 2010.

Portugal vs. Ghana – 26 de junio de 2014 – Fase de grupos – Mundial de Brasil 2014.

Portugal vs. España – 15 de junio de 2018 – Fase de grupos – Mundial de Rusia 2018.

Portugal vs. España – 15 de junio de 2018 – Fase de grupos – Mundial de Rusia 2018.

Portugal vs. España – 15 de junio de 2018 – Fase de grupos – Mundial de Rusia 2018.

Portugal vs. Marruecos – 20 de junio de 2018 – Fase de grupos – Mundial de Rusia 2018.

Portugal vs. Ghana – 24 de noviembre de 2022 – Fase de grupos – Mundial de Qatar 2022.

Portugal vs. Uzbekistán – 23 de junio de 2026 – Fase de grupos – Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Portugal vs. Uzbekistán – 23 de junio de 2026 – Fase de grupos – Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Por dónde ver Portugal contra Uzbekistán

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Portugal y Uzbekistán se transmitirá por DSports, Flow, Paramount +, TyC Sports y Telefe.

Cuántos Mundiales disputó Cristiano Ronaldo