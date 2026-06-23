Video: el primer gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Primer gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo marcó un gol para Portugal ante Uzbekistán en el duelo correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El astro luso se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis copas del mundo diferentes, algo que hasta el momento ningún otro pudo hacer. De esta manera, se sacó la bronca de no haber marcado ante Congo en el debut y rompió un nuevo récord en su carrera.

El gol de Cristiano Ronaldo para el 1 a 0 de Portugal ante Uzbekistán

El 2 a 0 de Portugal ante Uzbekistán

El récord que rompió Cristiano Ronaldo con su gol contra Uzbekistán

Con este grito, "CR7" sumó uno más después de haber anotado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 dejando atrás a Lionel Messi, con quien compartía la marca de hacerlo en cinco mundiales. Ahora, tanto él como Guillermo "Memo" Ochoa comparten sólo la de estar presente en seis oportunidades en el certamen. Claro que, el astro rosarino que hizo un gol en cinco -no en Sudáfrica-, es hoy el máximo artillero de la historia de los mundiales con 18 tantos.

Cabe destacar que fue sumamente criticado después del flojo rendimiento ante Congo en el debut, donde no sólo no convirtió sino que además erró las que tuvo. Sin embargo, revirtió la mala imagen que dejó con un gol tempranero para abrir el marcador con sólo seis minutos en el reloj. De esta manera, los lusos pasaron al frente en el Grupo K que también comparten con Colombia.

Cristiano Ronaldo marcó el primer gol de Portugal contra Uzbekistán

Los números de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal

Partidos jugados : 230.

: 230. Goles : 144.

: 144. Asistencias : 46.

: 46. Títulos: Eurocopa 2016, Nations League 2019 y 2025.

Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000

Con 41 años de edad, CR7 mantiene su vigencia y hoy continúa convirtiendo goles en el Al Nassr FC de Arabia Saudita, aunque sus logros no se reducen solo a una cuestión etaria o de goles: ha sido influyente en todos los lugares en los que estuvo, permitiendo al Real Madrid ganar muchos títulos importantes para ampliar su hegemonía en la Champions League y siendo parte de la primera Eurocopa lograda por Portugal en 2016.

Cristiano Ronaldo tiene 974 goles en su carrera hasta ahora, por lo que solo le faltan 26 para alcanzar la impactante cifra de 1000 anotaciones. Un nuevo record que está dispuesto a romper este deportista histórico y que intentará alcanzar antes de su retiro. En la última temporada en la liga saudí convirtió 28 veces en 30 partidos, un gran promedio de gol que muestra la inmensa vigencia que conserva este jugador, que siempre va por más.