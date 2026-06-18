"Cristiano Ronaldo está viejo": un jugador de Congo lapidó a CR7 tras el empate ante Portugal

Un jugador de Congo lapidó a Cristiano Ronaldo tras el empate ante Portugal

Congo cosechó un empate histórico ante Portugal en el debut del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 en el marco de la primera fecha del Grupo K, motivo por el cual el equipo africano sumó su primer punto en la historia del torneo. Minutos después del final del cotejo, un futbolista del seleccionado opinó sobre el rendimiento de Cristiano Ronaldo y no lo perdonó. Por supuesto, sus dichos no tardaron en hacerse virales ya que destrozó al luso, quien no tuvo una buena jornada.

Un jugador de Congo destrozó a Cristiano Ronaldo tras el empate con Portugal en el Mundial 2026

Ngal'ayel Mukau fue quien brindó una entrevista al término de los 90 minutos y tuvo que responder ante la consulta sobre si habían preparado alguna estrategia para frenar a CR7 en el campo de juego. El volante del Lille de la Ligue 1 de Francia no sólo respondió, sino que también sorprendió a más de uno cuando contestó. "Para ser honesto, no realmente. Sabemos que no es el mismo de antes, ahora es un poco mayor", aseveró el mediocampista. Igualmente, también lo destacó por su exitosa carrera y agregó: "Aún así, es uno de los más grandes, mucho respeto hacia él".

Lo que se viene para Congo después de conseguir un empate histórico ante Portugal en el Mundial

El combinado congoleño será uno de los que cierre la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se enfrente a Colombia el próximo martes 23 de junio a las 23 horas de nuestro país. Luego, para cerrar su participación en la mencionada instancia se medirá ante Uzbekistán cuatro días más tarde con el objetivo de avanzar a 16avos de final. Por supuesto, en caso de que lo logre también será histórico en lo que significa su segunda participación.

Ngal'ayel Mukau destrozó a Cristiano Ronaldo tras el empate de Congo ante Portugal en el Mundial 2026

Cuándo es el próximo partido de Portugal en el Mundial 2026, con Cristiano Ronaldo

El equipo luso se verá las caras con Uzbekistán en el próximo partido del Grupo K del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El mencionado compromiso tendrá lugar el martes 23 de junio desde las 14 horas de nuestro país en el NRG Stadium de Houston. Cuatro días más tarde se enfrentarán con su par colombiano con el objetivo de sellar la clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo, con Cristiano Ronaldo como máxima figura.

El fixture de Portugal en el Mundial