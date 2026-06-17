Una leyenda destrozó a Cristiano Ronaldo por el empate de Portugal en el Mundial ante Congo: "Tú no"

Una leyenda destrozó a Cristiano Ronaldo por el empate de Portugal en el Mundial

Cristiano Ronaldo tuvo un muy flojo desempeño en el debut de Portugal en el Mundial 2026 en el marco del empate 1 a 1 ante Congo. Este resultado histórico para el equipo africano complicó a los lusos de cara a lo que se viene más allá de las chances claras que tienen de seguir avanzando tras la fase de grupos. Sin embargo, una leyenda opinó al respecto y dejó en claro lo que piensa de CR7, quien deberá aportarle más al equipo para llegar lejos.

El picante análisis de Henry sobre Cristiano Ronaldo y Portugal en el Mundial 2026

Se trata nada más y nada menos que de Thierry Henry, exhombre del Arsenal de Inglaterra que actualmente es comentarista en Fox. El exjugador Francés fue firme a la hora de dar su visión con respecto a lo hecho por los portugueses en dicho compromiso y no se guardó nada. "El equipo necesita marcar, no tú", esbozó el ex atacante. Por supuesto, sus dichos no tardaron en trascender en las redes sociales, más aún después de llenar de elogios a Lionel Messi por su triplete con Argentina ante Argelia.

Thierry Henry destrozó a Cristiano Ronaldo en Fox

Por otro lado, en su análisis agregó que Cristiano Ronaldo "está jugando como un 9, pero nunca ha sido un 9 y no está actuando como eso. No le está dando a Portugal esas cualidades y hoy les dolió". Por su parte, CR7 alcanzó el récord de presencias en mundiales, el que ya tienen Guillermo "Memo" Ochoa -más allá de que no sumó minutos- y Lionel Messi. El luso dijo presente en los cinco anteriores -Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022-, además de buscar marcar en los seis superando al astro rosarino que lo hizo en cinco.

Cuándo es el próximo partido de Portugal en el Mundial 2026 con Cristiano Ronaldo

El equipo luso se verá las caras con Uzbekistán en el próximo partido del Grupo K del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El mencionado compromiso tendrá lugar el martes 23 de junio desde las 14 horas de nuestro país en el NRG Stadium de Houston. Cuatro días más tarde se enfrentarán con su par colombiano con el objetivo de sellar la clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo, con Cristiano Ronaldo como máxima figura.

El fixture de Portugal en el Mundial 2026