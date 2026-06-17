No se vio en televisión: la emotiva dedicatoria de Messi tras su primer gol en el Mundial 2026

La dedicatoria de Messi tras el primer gol de Argentina en el Mundial 2026.

La Selección Argentina está teniendo su debut en este Mundial 2026 contra Argelia, por la primera jornada del Grupo J que comparte además con Austria y Jordania. El duelo empezó de manera más que vibrante, con un gol anulado por lado en menos de un cuarto de hora, hasta que finalmente tuvo lugar el tanto que si subió al marcador: uno de Lionel Andrés Messi.

Tras un pase quirúrgico de Rodrigo De Paul desde atrás de mitad de cancha, el 10 recibió; avanzó un par de metros y a pocos pasos de la medialuna del área metió un zurdazo que venció la resistencia de Luca Zidane, para poner el 1-0 parcial del combinado albiceleste.

Todos fueron a festejar con La Pulga, que se convirtió con el juego de hoy en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo. Sin embargo, tras el abrazo con todos sus compañeros, el ex Barcelona hizo una seña más que particular: una dedicatoria a una persona especial dentro del Arrowhead Stadium.

La especial dedicatoria de Lionel Messi tras su gol ante Argelia

Lionel Messi apuntó en reiteradas oportunidades a Rodrigo De Paul, a fin de cuentas quien lo asistió para el 1-0, para luego fundirse ambos en un abrazo. Cabe recordar que, además de ser quien le brindó el pase clave, es uno de más grandes "compinches" dentro de La Scaloneta, una amistad que se fue forjando desde que el ex Racing asistió a sus primeras convocatorias y que se profundizó luego de los títulos conseguidos.

A tal punto llegó el afecto mutuo que la actual pareja de Tini Stoessel dejó Europa para sumarse al Inter Miami, club de Estados Unidos para el que había firmado Messi tras su salida del París Saint-Germain.