Nancy Pazos se hartó y finalmente expuso lo que Milei no quería que se viera: "Está"

Nancy Pazos destrozó al presidente Javier Milei en vivo.

Nancy Pazos apuntó contra el gobierno de Javier Milei durante su participación en C5N y lanzó duras críticas al recordar las declaraciones de Eduardo Serenellini, quien fue secretario de Prensa durante los primeros meses de la gestión libertaria. La periodista calificó de "caradura" al Presidente y respaldó los cuestionamientos de su exfuncionario sobre el deterioro económico de la clase media.

Durante el programa, Pazos recordó que Serenellini había ocupado el cargo de secretario de Prensa del Gobierno y propuso volver a escuchar una de sus intervenciones públicas. En el fragmento emitido, el exfuncionario cuestionaba la situación económica y advertía sobre el empobrecimiento de la clase media. "Estamos viendo una clase media que se va pulverizando lentamente", señaló Serenellini. En esa misma línea, sostuvo que se trata de personas que se van "empobreciendo día a día" y diferenció esta situación de quienes pasan de la indigencia a la pobreza.

"No tienen vergüenza", afirmó Serenellini en las declaraciones mostradas por Pazos en Duro de Domar. El periodista también cuestionó la actitud del Presidente frente a sus actividades públicas y viajes mientras persisten las dificultades económicas. "Y todavía 'no, que me voy de viaje, que hago esto, que voy a recibir un premio a no sé dónde'", expresó, recordando irónicamente una supuesta justificación sobre la agenda de Milei.

Nancy Pazos destrozó al presidente Javier Milei en vivo.

Inmediatamente después, lanzó una de sus frases más contundentes: "Caradura, viejo, caradura".

La ironía de Nancy Pazos

Una vez que pasaron el video en vivo, Nancy Pazos le dijo en broma a Pablo Duggan que ya podían contratar a Serenellini para trabajar en C5N. "Traelo de panelista, traelo ya", expresó y agregó: "Está buscando laburo en C5N".