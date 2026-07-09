Nancy Pazos lanzó una frase lapidaria sobre Milei en vivo: "Mufado"

Nancy Pazos lanzó una frase lapidaria sobre Milei en vivo.

Nancy Pazos apuntó contra Javier Milei luego de que el Presidente hablara de un eventual festejo de la Selección Argentina en la Casa Rosada, cuando el equipo todavía disputa los cuartos de final del Mundial 2026. En C5N, la conductora ironizó sobre el mandatario y aseguró que esperaba que no hubiera "mufado" al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Las declaraciones de la periodista llegaron después de que Milei asegurara que pondría la Casa Rosada a disposición para recibir al plantel campeón, pese a que la Selección Argentina aún no definió su clasificación a las semifinales del Mundial.

En ese contexto, Pazos lanzó una serie de críticas e ironías contra el Presidente. "Ahora de golpe se hizo argentino, porque perdió su selección", afirmó la conductora en referencia a la eliminación del seleccionado estadounidense. Luego profundizó su cuestionamiento: "Es decir, perdió la selección de Milei, que es la selección de Estados Unidos, y ahora de golpe se hizo argentino".

Nancy Pazos lanzó una frase lapidaria sobre Milei en vivo.

La chicana de Nancy Pazos a Milei

Tras recordar los dichos del mandatario sobre una eventual celebración en la Casa Rosada, Nancy Pazos cerró su comentario con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. "Yo espero que no la haya mufado a la Selección después de anticipar el festejo", expresó.