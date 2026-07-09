Por qué Lionel Scaloni no suele festejar los goles de la Selección Argentina

Lionel Scaloni.

Lionel Scaloni construyó una imagen que ya forma parte de la identidad de la Selección Argentina: sereno, medido y con escasas demostraciones de euforia, incluso en los momentos más trascendentales. Mientras los futbolistas explotan en cada gol y los hinchas viven cada jugada al límite, el entrenador suele permanecer inmóvil en el banco de suplentes, una actitud que durante años despertó todo tipo de especulaciones.

El propio DT despejó esas dudas al revelar que no existe una estrategia detrás de sus gestos. En una conferencia de prensa, explicó que los goles los celebra "a su manera" y que su forma de vivir los partidos responde a una manera muy personal de atravesar la tensión de cada encuentro. Sus palabras volvieron a tomar protagonismo luego de la victoria frente a Egipto en una remontada histórica.

La explicación de Scaloni sobre sus festejos

Consultado por su actitud durante los partidos, Scaloni contó que su única cábala antes de cada encuentro consiste en ingresar al campo de juego con el pie derecho y persignarse. "Entro con el pie derecho y me hago la señal de la cruz, creo que puede ser una cábala", explicó el entrenador.

Sin embargo, descartó que exista algún ritual relacionado con los goles. Según señaló, simplemente vive esos momentos de una manera distinta: "Los festejo a mi manera, por dentro estoy contento, pero siempre digo que son los momentos que uno piensa hacerlo".

El técnico también recordó una de las pocas ocasiones en las que rompió con esa imagen contenida: el triunfo ante Bolivia por las Eliminatorias, cuando cruzó toda la cancha para abrazar a Lautaro Martínez luego de un gol.

"A veces ves cosas que no son normales"

Scaloni profundizó en la explicación al reconocer que muchas veces queda impactado por lo que ocurre dentro del campo de juego, incluso antes de exteriorizar una emoción: "Lo que hago en el momento es cómo lo siento, pero sí estoy contento. Lo que pasa es que a veces ves cosas que no son normales y te quedás pensando como diciendo: 'Esto no puede estar pasando'."

La frase refleja el perfil que lo caracteriza desde que asumió la conducción de la Selección Argentina en 2018. A diferencia de otros entrenadores que convierten cada gol en una celebración desbordada, el santafesino suele mantener la calma y analizar el desarrollo del partido incluso en los instantes de mayor emoción.

Lionel Scaloni.

Un sello personal que acompaña el ciclo más exitoso de la Selección

La tranquilidad de Scaloni se convirtió en una marca registrada del ciclo más exitoso de la Selección en las últimas décadas. Bajo su conducción, Argentina conquistó la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y continuó consolidando un equipo competitivo de cara al Mundial 2026.

En ese recorrido, su forma de conducir al plantel se mantuvo inalterable: perfil bajo, pocas estridencias y un liderazgo basado en la confianza hacia los futbolistas. Esa misma filosofía también se refleja durante los partidos, donde prefiere controlar las emociones antes que protagonizar imágenes virales desde el banco de suplentes.

Si bien para muchos resulte llamativo verlo casi sin reacción después de un gol argentino, Scaloni dejó en claro que la emoción existe. Simplemente, la vive puertas adentro. Esa manera de transitar cada partido terminó convirtiéndose, igual que su única cábala antes de salir al campo de juego, en otro de los rasgos distintivos de un entrenador que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol argentino.