Caputo anunció que Georgieva visitará la Argentina y el Gobierno busca mostrar respaldo del FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina hacia fines de julio por invitación del presidente Javier Milei. El mensaje fue difundido a través de la red social X y constituye una nueva señal de la estrecha relación que el Gobierno busca exhibir con el organismo internacional, luego de la aprobación de la segunda revisión del programa vigente y del desembolso de nuevos fondos.

"Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Javier Milei", escribió Caputo.

El titular del Palacio de Hacienda agregó que "su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso, y permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico".

Durante las reuniones de primavera celebradas en Washington, Caputo y Georgieva mantuvieron distintos encuentros en los que analizaron la evolución del programa argentino, el cumplimiento de las metas comprometidas y las perspectivas económicas para el segundo semestre. Tras la última revisión técnica, el organismo habilitó un nuevo desembolso de aproximadamente 1.000 millones de dólares, aunque el programa continúa sujeto a evaluaciones periódicas y al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno.

No es habitual que un director gerente del FMI visite la Argentina en medio de un programa de financiamiento de semejante magnitud. El Gobierno interpreta ese viaje como una muestra de respaldo a la estrategia económica implementada desde diciembre de 2023 y como una señal hacia los mercados financieros internacionales respecto de la continuidad del acuerdo.

Si bien el oficialismo destaca la desaceleración de la inflación, el equilibrio de las cuentas públicas y la reducción del riesgo país como los principales logros del programa, persisten interrogantes sobre la capacidad para sostener la acumulación de reservas internacionales y afrontar los próximos vencimientos de deuda sin generar nuevas tensiones cambiarias.

En las últimas revisiones del acuerdo, el propio Fondo aceptó flexibilizar algunos objetivos originalmente previstos para este año. Entre ellos figura la meta de acumulación de reservas, que debió ser recalibrada en función del contexto internacional y de la evolución del mercado cambiario argentino. Esa decisión permitió destrabar el último desembolso, aunque dejó en evidencia que la negociación entre el Gobierno y el organismo continúa siendo dinámica y que los objetivos pueden modificarse cuando las condiciones económicas cambian.

Caída de la previsión del crecimiento global

En este contexto, el FMI recortó nuevamente sus proyecciones de crecimiento para la economía mundial durante este año, fijándolas en un moderado 3%. También alertó que la inflación subirá al 4,7% por el encarecimiento de la energía y el impacto del conflicto que involucra a EE.UU., Israel e Irán.

Según el último informe de Perspectivas Económicas Globales, el organismo advirtió que el planeta enfrenta serios riesgos debido a la prolongación de la guerra en Medio Oriente, las crecientes trabas al comercio internacional y una posible corrección a la baja en el mercado financiero respecto al boom de la Inteligencia Artificial.

"Hasta ahora las cosas han ido bien, pero eso no elimina los factores de riesgo. Un colapso en los intentos de paz y la reanudación de los combates a gran escala serían peligrosos, ya que los países agotaron sus reservas de crudo y tienen menos margen de maniobra", advirtió Deniz Igan, jefa de Estudios Económicos Mundiales del FMI.