Una figura de TN le bajo el precio al triunfo de la Selección Argentina al aire: “No jugó contra nadie”

Una figura de TN le bajo el precio al triunfo de la Selección Argentina al aire.

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 también abrió el debate sobre el nivel de los rivales que enfrentó el equipo de Lionel Messi. En TN, Ricardo Caruso Lombardi minimizó el recorrido del conjunto de Lionel Scaloni y terminó protagonizando un tenso intercambio con el periodista Marcelo Fiasche.

Durante el debate televisivo, Ricardo Caruso Lombardi ironizó sobre los equipos que enfrentó la Selección argentina y dejó una frase que rápidamente generó repercusión. "Falta que juegues la final contra Curazao y contra Puerto Madero", lanzó el director técnico, dando a entender que Argentina tuvo un cuadro accesible rumbo a los cuartos de final.

La respuesta de Marcelo Fiasche no tardó en llegar y fue con el mismo tono irónico. "Estoy haciendo una gestión con Infantino para retirar el equipo, porque no jugó contra nadie...", comentó el periodista.

Una figura de TN le bajo el precio al triunfo de la Selección Argentina al aire.

El fuerte cruce en pleno programa

El intercambio fue subiendo de temperatura cuando Fiasche salió en defensa de la Selección argentina y cuestionó las críticas de Caruso Lombardi. "Andá a un programa cómico, Caruso. Dejá de hablar mal de la Selección", disparó el periodista.

Luego argumentó por qué considera injustas las críticas al equipo de Lionel Scaloni. "Mi pregunta es qué culpa tiene Argentina de que Colombia, que se va invicta del Mundial, no le pudo ganar a Suiza", planteó.