El Gobierno de Formosa reforzará su sistema eléctrico con mega baterías para reducir los cortes de luz

El sistema eléctrico de Formosa incorporará una nueva herramienta para mejorar la estabilidad del servicio y reducir la probabilidad de cortes de energía durante los períodos de mayor consumo. La provincia formará parte del nodo energético Chaco-Formosa, que sumará 161,5 megavatios (MW) de capacidad de almacenamiento mediante baterías de última generación, una tecnología diseñada para responder rápidamente a los picos de demanda y reforzar el abastecimiento eléctrico.

La iniciativa permitirá contar con una reserva energética capaz de inyectar electricidad a la red cuando el consumo aumente de manera repentina, una situación que suele registrarse durante los meses de verano y que históricamente genera una mayor exigencia sobre el sistema de distribución.

La incorporación de estas mega baterías busca mejorar la confiabilidad del servicio tanto para usuarios residenciales como para comercios e industrias, al aportar mayor flexibilidad al sistema eléctrico y disminuir el riesgo de interrupciones.

La medida forma parte de una inversión impulsada por el Gobierno nacional, que adjudicó proyectos de almacenamiento energético en distintas regiones del país por un monto estimado de 700 millones de dólares, según la Resolución 155/2026 publicada en el Boletín Oficial.

En el caso del nodo Chaco-Formosa, los 161,5 MW adjudicados lo convierten en uno de los principales beneficiarios del programa, junto con Buenos Aires y la región del NOA.

El sistema utilizará la tecnología conocida como Battery Energy Storage System (BESS), basada en baterías de gran escala capaces de almacenar energía y liberarla en cuestión de segundos cuando la red lo requiera. Esto permite absorber variaciones bruscas de la demanda, mantener la estabilidad del suministro y reforzar la capacidad operativa del sistema interconectado.

Para Formosa, la incorporación de esta infraestructura representa un avance importante en materia energética, ya que permitirá contar con un respaldo adicional en momentos críticos y acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica tanto en las ciudades como en los sectores productivos.

Los proyectos fueron seleccionados entre 235 propuestas presentadas por empresas nacionales e internacionales durante la convocatoria realizada este año. La cantidad de ofertas superó ampliamente la potencia inicialmente requerida, reflejando el interés del sector privado por invertir en infraestructura energética.

Las obras estarán distribuidas en distintas regiones del país, aunque el nodo Chaco-Formosa concentrará una de las mayores capacidades instaladas del programa.

Desde la Secretaría de Energía señalaron que el almacenamiento mediante baterías constituye una de las principales herramientas para modernizar el sistema eléctrico argentino, ya que permite responder con mayor rapidez ante variaciones de consumo, fortalecer las reservas operativas y mejorar la calidad del servicio.

Una vez en funcionamiento, estas baterías contribuirán a reducir la posibilidad de cortes de energía, especialmente durante los períodos de máxima demanda, y brindarán mayor seguridad al abastecimiento eléctrico de Formosa, favoreciendo además el desarrollo de actividades productivas e industriales que requieren un suministro más estable y confiable.