Energía argentina: Formosa advierte una desventaja en la distribución de inversiones eléctricas

El presidente del Directorio de la empresa Recursos y Energía Formosa (REFSA), Fernando De Vido, cuestionó la preadjudicación de proyectos de la licitación Alma SADI impulsada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y advirtió que Formosa vuelve a quedar en desventaja en la distribución de inversiones energéticas.

Según sostuvo De Vido, la provincia solo accedería a un proyecto de almacenamiento de energía, mientras que Chaco concentraría la mayor parte de las iniciativas previstas para el mismo nodo eléctrico.

En este contexto, Fernando De Vido afirmó que el dictamen de preadjudicación solicitado por CAMMESA volvió a poner en discusión la distribución de las inversiones energéticas promovidas por el Gobierno nacional. De acuerdo con lo informado por el titular de REFSA, Formosa sería beneficiada únicamente con un proyecto de almacenamiento de energía de 12 MW, mientras que la provincia del Chaco concentraría ocho proyectos que, en conjunto, alcanzarían una potencia de 149,5 MW.

El funcionario remarcó que esta diferencia resulta significativa porque ambas provincias comparten el mismo nodo eléctrico. En ese marco, sostuvo que la asignación de recursos favorece ampliamente a Chaco, gobernada por Leandro Zdero, mientras que Formosa continúa enfrentando restricciones en su sistema eléctrico, especialmente durante los períodos de mayor demanda.

Las críticas al gobierno nacional

Según explicó De Vido, Formosa había presentado 12 proyectos destinados a distintas localidades de la provincia, entre ellas Gran Formosa, Clorinda, Las Lomitas, El Colorado y Pirané. Sin embargo, indicó que el dictamen preliminar contempla únicamente la aprobación del emprendimiento de menor capacidad, una situación que, según manifestó, limita las posibilidades de fortalecer la infraestructura energética provincial.

El presidente de REFSA sostuvo que esta situación se suma a un reclamo histórico de la provincia por la falta de obras eléctricas financiadas por el Estado nacional. Entre los proyectos considerados prioritarios mencionó la reconstrucción de la línea de 220 kV Clorinda–Guarambaré, la ejecución de la línea de 500 kV Gran Formosa–Villa Hayes, la construcción de la doble terna de 132 kV entre Formosa e Ibarreta y la habilitación con provisión de gas natural del Gasoducto del Noreste.

De acuerdo con el funcionario, estas obras permitirían mejorar el abastecimiento eléctrico y reducir los cortes de energía que afectan a miles de usuarios durante los meses de mayor consumo.

De esta manera, De Vido afirmó que la distribución de las inversiones previstas en la licitación Alma SADI profundiza los cuestionamientos sobre la política energética del Gobierno de Javier Milei. Según expresó, Formosa continúa siendo una de las provincias más perjudicadas en materia de infraestructura energética, pese a las necesidades que presenta su sistema eléctrico y a los problemas de abastecimiento que se registran durante el verano.