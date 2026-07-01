Sony dejará de usar discos en nuevos lanzamientos para la PlayStation

FOTO DE ARCHIVO: Juegos de PS5 de PlayStation a la venta en una tienda GameStop en Manhattan, Nueva York.

Sony anunció ​este miércoles que dejará de producir discos físicos para todos los nuevos ‌juegos que se ‌lancen en las consolas PlayStation a partir de enero de 2028, lo que supone un cambio total hacia la distribución digital, a medida que las compras siguen desplazándose al ámbito online.

Las descargas digitales representaron alrededor ​del 80% ⁠de las ventas de software de juegos ‌completos de Sony en el ⁠ejercicio fiscal 2025, según ⁠la empresa, lo que refleja una tendencia hacia la compra de juegos digitales.

La empresa japonesa ⁠de entretenimiento y tecnología ha indicado ​que los nuevos títulos de ‌PlayStation que salgan al ‌mercado a partir de enero de 2028 ⁠se venderán a través de la PlayStation Store y de los distribuidores únicamente en formato digital.

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El cambio no se aplicará ​a ‌los juegos ya lanzados, o cuyo lanzamiento en disco ya esté programado, antes de esa fecha.

Por otra parte, Sony anunció que comenzará a cerrar ⁠la PlayStation Store en sus dispositivos más antiguos, como la PS3 y la PS Vita, empezando por determinados mercados este año y ampliando la medida a nivel mundial en 2027.

Según la empresa, las consolas, que tienen entre ‌15 y 20 años de antigüedad, ya no son compatibles con los sistemas de pago seguros que utiliza la actual PlayStation Network.

La tienda de PS3 cerrará en México, Honduras y ‌Nicaragua a partir de agosto, a lo que seguirán otros mercados de América Latina y ‌Oriente Medio ⁠durante el año. Las tiendas de PS3 y PS Vita cerrarán ​en el resto de mercados en julio de 2027.

(Reporre de Anzar Mehraj en Bengaluru: edición en español de Javier López de Lérida)