Sony dejará de usar discos en nuevos lanzamientos para la PlayStation

Sony anunció este miércoles que dejará de producir discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen en las consolas PlayStation a partir de enero de 2028, lo que supone un cambio total hacia la distribución digital, a medida que las compras siguen desplazándose al ámbito online.
Las descargas digitales representaron alrededor del 80% de las ventas de software de juegos completos de Sony en el ejercicio fiscal 2025, según la empresa, lo que refleja una tendencia hacia la compra de juegos digitales.
La empresa japonesa de entretenimiento y tecnología ha indicado que los nuevos títulos de PlayStation que salgan al mercado a partir de enero de 2028 se venderán a través de la PlayStation Store y de los distribuidores únicamente en formato digital.
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El cambio no se aplicará a los juegos ya lanzados, o cuyo lanzamiento en disco ya esté programado, antes de esa fecha.
Por otra parte, Sony anunció que comenzará a cerrar la PlayStation Store en sus dispositivos más antiguos, como la PS3 y la PS Vita, empezando por determinados mercados este año y ampliando la medida a nivel mundial en 2027.
Según la empresa, las consolas, que tienen entre 15 y 20 años de antigüedad, ya no son compatibles con los sistemas de pago seguros que utiliza la actual PlayStation Network.
La tienda de PS3 cerrará en México, Honduras y Nicaragua a partir de agosto, a lo que seguirán otros mercados de América Latina y Oriente Medio durante el año. Las tiendas de PS3 y PS Vita cerrarán en el resto de mercados en julio de 2027.
(Reporre de Anzar Mehraj en Bengaluru: edición en español de Javier López de Lérida)