Más recorridos y colectivos renovados: así será el nuevo transporte público de Moreno impulsado por Mariel Fernández

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, presentó un proyecto para transformar el sistema de transporte público local con el objetivo de ampliar la cobertura, incorporar nuevos recorridos y mejorar la conectividad entre los distintos barrios del distrito. La iniciativa, que ya fue enviada al Honorable Concejo Deliberante, prevé entrar en vigencia en enero de 2027 e introduce una reforma integral orientada a acompañar el crecimiento poblacional y garantizar un servicio más eficiente.

Uno de los cambios centrales será la reorganización del esquema de prestación. El proyecto propone poner fin al modelo en el que una única empresa comunal concentraba el servicio y avanzar hacia un sistema con tres prestadoras distribuidas en distintas zonas del municipio. Según el Ejecutivo local, esta modificación permitirá ampliar la cobertura territorial, generar nuevas conexiones entre localidades y fortalecer la capacidad de control del Municipio sobre la calidad del servicio.

La reforma responde al crecimiento demográfico registrado en Moreno durante los últimos años. De acuerdo con datos oficiales, entre 2010 y 2022 la población aumentó un 27,4%, mientras que en localidades como Cuartel V el incremento alcanzó el 74%. En ese contexto, el actual esquema de transporte comenzó a mostrar limitaciones para responder a la demanda.

Actualmente, dos de cada diez vecinos deben caminar más de seis cuadras para acceder a una parada de colectivo. Con la implementación del nuevo sistema, la cobertura alcanzará al 91% del territorio del municipio, incorporando a unos 80 mil vecinos a la red de transporte y mejorando el acceso para 125 barrios que hoy presentan dificultades de conectividad.

El proyecto también contempla la creación de nuevos recorridos directos hacia algunos de los principales destinos del distrito, entre ellos la Universidad Nacional de Moreno, los parques industriales, la Plaza Buján y el Distrito Ecológico Roggero.

Además, para evitar la concentración de pasajeros en el actual centro de trasbordo, se crearán nuevas subcabeceras en la estación de Paso del Rey, en Ruta 24 y Portugal, en Cuartel V, y en el barrio Rififí, en Moreno Sur. Estas incorporaciones permitirán generar conexiones más ágiles entre localidades y reducir los tiempos de viaje para miles de usuarios.

El nuevo contrato establece que, al comenzar la prestación en enero de 2027, las empresas deberán contar con un 50% de unidades nuevas y completar la renovación total durante los primeros seis meses de funcionamiento. Asimismo, todas las unidades deberán incorporar rampas de accesibilidad para personas con movilidad reducida, cámaras de seguridad y sistemas de geolocalización que permitan monitorear el funcionamiento del servicio en tiempo real.

En ese sentido, el Municipio contará con herramientas tecnológicas para controlar recorridos, frecuencias y cumplimiento de las obligaciones contractuales, además de un nuevo régimen de sanciones destinado a actuar con mayor rapidez frente a posibles incumplimientos.

La propuesta también modifica el diseño tradicional del sistema de transporte. Mientras que el esquema vigente prioriza los viajes hacia los centros laborales, la nueva planificación incorpora recorridos pensados para facilitar los desplazamientos cotidianos relacionados con la educación, la salud y las tareas de cuidado.

De esta manera, se crearán conexiones internas que permitirán unir escuelas, centros de salud y hospitales dentro de una misma localidad, evitando que los vecinos deban trasladarse hasta el centro del distrito para realizar viajes entre barrios cercanos.

Otro cambio importante estará vinculado al mecanismo mediante el cual las empresas cumplen con el canon municipal. Hasta ahora, la obligación se saldaba mediante la entrega de material asfáltico en cuotas mensuales, un sistema que, según el Ejecutivo, resultó poco eficiente. El nuevo contrato establecerá que esos aportes estén directamente asociados a la ejecución de obras viales, con el objetivo de mejorar las calles por donde circulan las líneas de colectivos y generar beneficios concretos para los usuarios.

Las empresas que asuman la prestación del servicio deberán incorporar a todos los choferes que actualmente desempeñan funciones, preservando las fuentes de empleo durante el proceso de transición.