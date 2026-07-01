Sorpresa en la Selección Argentina por lo que declaró un jugador de Jordania: "Gratitud"

El capitán de Jordania, Ehsan Haddad, dejó un emotivo mensaje tras enfrentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026 y su publicación se volvió viral.

El paso de la Selección Argentina por la fase de grupos del Mundial 2026 no solo dejó una nueva victoria para el equipo de Lionel Scaloni, también generó una historia que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Ehsan Haddad, capitán de Jordania, sorprendió con un emotivo mensaje dedicado a los hinchas argentinos luego del partido disputado en Dallas, donde además se llevó la camiseta de Lionel Messi como recuerdo de una noche inolvidable.

Lejos de quedarse únicamente con el intercambio de camisetas, el experimentado defensor publicó un mensaje que generó miles de reacciones y evidenció el respeto que despertó la "Albiceleste" en el plantel jordano, después de la derrota y deuqedar afuera de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Cánada.

El mensaje de Ehsan Haddad, de Jordania, sobre Argentina que se volvió viral en el Mundial 2026

Horas después del encuentro, Haddad utilizó su cuenta oficial de Instagram para agradecer el cariño recibido por parte de los fanáticos argentinos, que le dedicaron mensajes de afecto. El capitán de Jordania escribió un mensaje cargado de respeto y admiración: "Quiero expresar mi gratitud y aprecio por los comentarios y mensajes que recibo de los aficionados de Argentina".

El futbolista continuó destacando el impacto que tuvieron esas muestras de afecto: "Este reconocimiento seguirá siendo una gran motivación para demostrar una imagen positiva de Jordania en todo el mundo". Finalmente, cerró su publicación con un deseo especial para el seleccionado de Lionel Scaloni: "Deseo toda la suerte para ustedes en el Mundial". La publicación estuvo acompañada por una fotografía junto a Nicolás Otamendi durante el sorteo previo al partido, una imagen que rápidamente comenzó a compartirse entre los usuarios de ambas selecciones.

La camiseta de Lionel Messi, el recuerdo más buscado

La historia entre Haddad y la Selección Argentina había comenzado apenas terminó el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo J. Tras el pitazo final, el capitán jordano consiguió intercambiar camisetas con Lionel Messi, uno de los futbolistas más admirados del planeta.

Las imágenes del momento se hicieron virales rápidamente. Incluso, varias cámaras captaron a Haddad caminando por el túnel rumbo a los vestuarios con la camiseta número 10 de la Albiceleste en sus manos, un recuerdo que seguramente conservará durante toda su vida. Anteriormente, el defensor también había compartido varias fotografías del partido junto a diferentes futbolistas argentinos, reflejando el respeto mutuo que predominó durante toda la jornada.

Una muestra del impacto que genera la Selección Argentina

La consagración en Qatar 2022 convirtió a la Selección Argentina en uno de los equipos más admirados del mundo y cada presentación en el Mundial 2026 confirma ese fenómeno. No resulta extraño que futbolistas rivales busquen intercambiar camisetas con Lionel Messi o inmortalizar el momento con fotografías. Sin embargo, el gesto de Haddad fue un paso más allá.

El capitán de Jordania decidió agradecer públicamente el trato recibido por parte de los hinchas argentinos, quienes inundaron sus redes sociales con mensajes positivos luego del encuentro. Lejos de alimentar rivalidades, el defensor respondió con un mensaje cargado de humildad y reconocimiento que rápidamente fue celebrado tanto en Argentina como en su país.

El liderazgo de Haddad en Jordania

A sus años de experiencia internacional, Haddad se transformó en uno de los referentes más importantes del fútbol jordano. Como capitán, lideró a una selección que logró disputar el Mundial 2026 y enfrentarse por primera vez a la vigente campeona del mundo.

Si bien la derrota ante Argentina marcó el cierre de la fase de grupos para Jordania, el comportamiento del plantel fue ampliamente destacado por los propios futbolistas argentinos y por miles de aficionados que valoraron la actitud deportiva mostrada durante toda la competencia.