Sinner evita los problemas y pasa a tercera ronda en Wimbledon; Medvedev logra trabajada victoria

Wimbledon

El vigente campeón de Wimbledon, Jannik Sinner, pasó a tercera ronda el miércoles, tras superar por 7-6(4), 7-6(2) y 6-4 ‌al portugués Nuno Borges, en ‌un triunfo relativamente tranquilo comparado con los escollos que encontró ante al serbio Miomir Kecmanovic en una tensa victoria en cinco sets en su debut.

Borges, número 48 del mundo, opuso una tenaz resistencia ante el primer cabeza de serie del torneo y a punto estuvo de llevarse el segundo set, pero el italiano se ​mostró sólido como ⁠una roca en los momentos decisivos y evitó así otro ‌partido largo.

Sinner, gran favorito ante la ausencia de su ⁠principal rival, Carlos Alcaraz, lesionado, no ⁠logró convertir ninguno de los tres puntos de break que consiguió en el primer set, pero pisó el acelerador en el tie-break ⁠para llevarse la primera manga.

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Se descarriló al comienzo del segundo ​set y envió un golpe de derecha ‌largo, perdiendo su servicio.

El portugués se ‌mantuvo por delante durante todo el set, pero, al sacar ⁠con 5-4, envió un revés sencillo a la red en el punto de set y pagó el precio: Sinner le rompió el servicio y encadenó seis puntos seguidos para ganar el segundo ​tie-break del ‌partido.

A partir de ahí, Sinner dominó el partido y sumó su victoria número 95 en un Grand Slam, un récord italiano con el que superó a Nicola Pietrangeli.

Por su parte, el octavo cabeza de serie, Daniil Medvedev, ⁠logró una trabajada victoria por 3-6, 6-3, 7-5 y 6-2 sobre el español Daniel Mérida, que debutaba en Wimbledon, y agradeció a su servicio la victoria.

El ruso, de 30 años, tardó un rato en encontrar su ritmo en la pista dos frente a Mérida, de 21 años, un jugador versátil en toda la pista que este año se ‌ha colado entre los 100 primeros y ahora ocupa el puesto 84 del mundo.

Durante gran parte del partido, Medvedev, que busca su segundo título de Grand Slam tras ganar el Abierto de Estados Unidos en 2021, daba la impresión de que el tenis le resultaba ‌una tarea ardua.

"Al principio me faltaba un poco de ritmo", declaró Medvedev en una entrevista al borde de la pista.

No obstante, gritó de alegría ‌en el cuarto ⁠set cuando rompió dos veces el servicio del español y aplaudió al público al cerrar el partido ​con un potente servicio que Mérida solo pudo desviar a la red.

"Mi servicio no me ha fallado hoy", añadió el espigado ruso de 1,98 metros.

Con información de Reuters