Las obras de Vivaldi y Piazzolla se unen en un concierto único: cuándo y dónde será el esperado show de la Camerata Rosario en Buenos Aires.

La música clásica y el tango volverán a encontrarse en un espectáculo que ya conquistó a miles de espectadores en distintas ciudades del país. La Camerata Rosario regresará a Buenos Aires con una nueva presentación de "Las 8 Estaciones®", un concierto que propone un original cruce entre dos de las obras más emblemáticas del repertorio universal y argentino.

La cita será el viernes 17 de julio a las 21 en el Auditorio Belgrano, en una función que tendrá como invitado especial al violinista Jeremías Sergiani-Velázquez, primer violín de la prestigiosa Metropolitan Opera Orchestra de Nueva York, quien interpretará el rol de solista bajo la dirección de Danisa Alesandroni.

Lejos de tratarse de un simple homenaje, "Las 8 Estaciones ®" pone en diálogo "Las Cuatro Estaciones", de Antonio Vivaldi, con "Las Estaciones Porteñas", de Astor Piazzolla. El resultado es una propuesta que une dos mundos musicales separados por más de dos siglos, pero atravesados por la misma capacidad de retratar el paso del tiempo, los paisajes y las emociones.

La producción ya recorrió escenarios de Rosario, Santa Fe, Paraná y Buenos Aires, donde fue vista por miles de personas, y ahora vuelve a la capital con una versión renovada y la presencia de uno de los músicos argentinos con mayor proyección internacional.

Un violinista argentino que brilla en Nueva York

Desde 2021, Jeremías Sergiani-Velázquez integra la Metropolitan Opera Orchestra, una de las formaciones sinfónicas más reconocidas del mundo, dirigida por Yannick Nézet-Séguin. Radicado en Nueva York, desarrolló una carrera internacional que lo llevó a presentarse en escenarios de cuatro continentes y a participar de prestigiosos festivales como Perlman Music Program, Music Menlo, Aspen y Schleswig-Holstein.

Jeremías Sergiani-Velázquez, primer violín de la prestigiosa Metropolitan Opera Orchestra de Nueva York.

Su participación en este concierto representa un acontecimiento especial para la Camerata Rosario, que suma así a un artista de trayectoria internacional en una de sus producciones más exitosas.

Una directora con proyección internacional

El concierto estará dirigido por Danisa Alesandroni, directora rosarina radicada en Buenos Aires, quien en los últimos años consolidó una destacada carrera al frente de diversas agrupaciones orquestales.

Actualmente cursa la Maestría en Dirección Orquestal de la Universidad Nacional de las Artes y recientemente fue seleccionada para el programa Emerging Conductors de la New York Session Symphony, experiencia que le permitió perfeccionarse en el Lincoln Center junto al maestro Benjamin Niemczyk. A lo largo de su carrera también recibió apoyos del Fondo Nacional de las Artes, el INAMU y distintos organismos culturales por sus proyectos de formación y producción artística.

Fundada en 2018, la Camerata Rosario se convirtió en una de las agrupaciones independientes más destacadas de la escena clásica argentina. Su identidad artística combina el repertorio universal con la música latinoamericana y nuevas interpretaciones de grandes compositores nacionales.

Además de "Las 8 Estaciones®", su repertorio incluye producciones como "La Muerte y la Doncella", dedicada a obras de Franz Schubert y Dmitri Shostakovich, y trabajos discográficos como "Estaciones del Ángel", centrado en la obra de Astor Piazzolla, y "Suite Bestiarios", del compositor Hernán Navarro.