La novia de Macri habló y reveló un detalle desconocido sobre su relación.

La relación entre Mauricio Macri y Dolores Teuly volvió a dar que hablar luego de una descontracturada entrevista en Olga. Durante una charla con el notero Valen Rizzutti, Teuly contó cómo conoció al expresidente y reveló que el primer encuentro ocurrió gracias a una invitación que hizo su padre.

Todo comenzó con una broma de Rizzutti, quien recordó un momento que había compartido con Macri. "Vos sabés que compartimos algo nosotras dos... el novio", lanzó el cronista entre risas.

Lejos de incomodarse, Teuly respondió con humor: "No, ya vi esos flechazos que se tiraron. Los vi, malísimo". Cuando el notero le preguntó qué opinaba de esa situación, la pareja del exmandatario agregó: "Malísimo. Me puse un poco celosa".

Luego llegó la pregunta sobre cómo es Macri como novio, pero Teuly prefirió revelar un detalle del inicio de la relación. "Te cuento cómo lo conocí. El responsable de esto fue mi papá. Mi papá se casó y lo invitó al casamiento. Hace muchos años, ahí nos conocimos", relató.

La novia de Macri habló y reveló un detalle desconocido sobre su relación.

La respuesta sobre un posible casamiento

El cronista también le preguntó cómo veía a Mauricio Macri de cara a un eventual casamiento. Sin dar demasiadas pistas sobre el futuro de la pareja, Teuly respondió con cautela: "No sé, es muy reciente todo". En ese momento, el propio Mauricio Macri intervino para ponerle fin al intercambio con una sonrisa. "Demasiada charla... Aflojamos", comentó.