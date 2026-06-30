Parques solares, biosiderurgia y petróleo: las inversiones que impulsan el desarrollo de Formosa

La provincia de Formosa continúa impulsando una estrategia de desarrollo industrial basada en la diversificación productiva, la incorporación de tecnología y la ejecución de inversiones estratégicas en sectores como la energía, los hidrocarburos, la bioeconomía y la industria manufacturera. Así lo afirmó el director de Industria, Hidrocarburos y Minería, Darío Vergara, quien repasó el presente del sector y las principales iniciativas que buscan consolidar una nueva matriz productiva, pese al complejo escenario económico nacional.

Durante una entrevista concedida al programa Detrás de las Noticias, de Radio FM Digital 91.3, el funcionario destacó que la provincia mantiene en marcha proyectos considerados estratégicos para fortalecer la actividad económica y generar nuevas oportunidades de empleo. Uno de los principales ejes mencionados fue la recuperación de la actividad hidrocarburífera en Palmar Largo. Vergara explicó que, desde que el Estado provincial asumió la operación de los yacimientos, la producción registró un crecimiento sostenido.

"De cuatro pozos que había en producción, hoy tenemos 15 pozos produciendo", señaló. Además, indicó que uno de los pozos pasó de producir 19 barriles diarios a cerca de 290, luego de un proceso de recuperación integral que demandó inversiones y trabajos especializados. Según el funcionario, estos resultados reflejan el impacto de una política orientada a recuperar la capacidad productiva del sector energético provincial.

En paralelo, Vergara destacó el avance del plan de transición energética que impulsa Formosa mediante la construcción de nuevos parques solares. A los emprendimientos ya ejecutados se sumarán otros cinco, alcanzando un total de ocho instalaciones destinadas a fortalecer el sistema eléctrico provincial.

El funcionario sostuvo que estas obras permitirán mejorar la estabilidad del abastecimiento energético, un aspecto considerado clave para acompañar el crecimiento de las actividades industriales que demandan cada vez mayor disponibilidad de energía. Asimismo, resaltó que la construcción de los parques solares también promueve el desarrollo de proveedores locales. "Se realiza un trabajo de formación para que gran parte de los servicios sean prestados por empresas formoseñas", explicó.

Bioeconomía e innovación

Otro de los pilares del modelo industrial provincial es el desarrollo de la bioeconomía y el agregado de valor a los recursos naturales. Vergara señaló que Formosa apuesta al aprovechamiento sustentable del monte nativo mediante la incorporación de tecnología y procesos innovadores que permitan diferenciar los productos locales.

Como ejemplo, mencionó el desarrollo de un prototipo de mesa inteligente con cargador inalámbrico para teléfonos celulares, elaborado de manera conjunta entre carpinteros locales y equipos del Polo Científico y Tecnológico. "Hoy el cliente busca comprar experiencias. Si tenés una madera nativa, con tecnología y un aprovechamiento sustentable, eso se reconoce en el mercado y permite acceder a mejores precios", sostuvo.

El funcionario remarcó además el trabajo que se desarrolla con pequeñas y medianas empresas a través del Programa de Mejoramiento de la Competitividad Industrial. La iniciativa contempla asistencia técnica para optimizar procesos productivos, incorporar herramientas de digitalización, mejorar la eficiencia energética y fortalecer la capacidad de gestión de las empresas locales.

"El empresario siempre busca mejorar los procesos, la eficiencia y la productividad. Si internamente no está bien organizado, no le va a ir bien en la competencia", afirmó. En esa línea, indicó que la provincia también impulsa el desarrollo de software mediante la participación de jóvenes programadores egresados del Instituto Politécnico Provincial, quienes trabajan en soluciones tecnológicas destinadas al sector productivo.

Inversiones que continúan

Vergara repasó además otros proyectos industriales actualmente en ejecución, entre ellos la planta de Fermosa Biosiderúrgica, nuevas inversiones vinculadas a la industria química, emprendimientos metalúrgicos, proyectos textiles y la expansión de los parques solares. A estas iniciativas se suma un conjunto de inversiones privadas impulsadas por pequeñas y medianas empresas que, según el funcionario, continúan apostando al crecimiento de la provincia.

"Hay muchos proyectos privados que acompañan este crecimiento y que ya están produciendo y generando empleo", aseguró. No obstante, reconoció que la situación económica nacional afectó el ritmo de expansión de la actividad industrial.

"Esta situación nacional paró el ritmo de crecimiento que veníamos teniendo. Se han postergado inversiones y son años que perdemos para seguir creciendo", lamentó. Pese a ese contexto, sostuvo que el sector privado mantiene expectativas de recuperación y continúa desarrollando proyectos junto al Estado provincial.

En ese sentido, expresó que el desafío para los próximos años será profundizar las políticas orientadas al fortalecimiento de las PyMEs, la incorporación de tecnología y la generación de mayor valor agregado en la producción local.