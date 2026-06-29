Video: el gol de Japón vs. Brasil para el 1-0 en el Mundial 2026

Kaishu Sano anotó el gol de Japón para el 1-0 parcial a Brasil.

La Selección de Japón sorprendió a Brasil y se colocó parcialmente 1-0 arriba en el marcador por los 16avos de final del Mundial 2026. A los 29 minutos, Kaishü Sano anotó el gol que abrió el marcador con un fuerte remate cruzado de derecha, casi desde la medialuna del área.

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El encuentro será el lunes 29 de junio a las 14 horas por los 16avos de final en el Estadio Houston de Estados Unidos, con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Telefe y de DSports, en tanto que el streaming online estará a cargo de MiTelefe, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Kaishu Sano anotó el gol de Japón para el 1-0 parcial a Brasil.

Las formaciones de Brasil y Japón

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius; y Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Kō Itakura, Hiroki Itō; Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Ritsu Dōan, Ayase Ueda y Daizen Maeda. DT: Hajime Moriyasu.

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