Verstappen sintió por primera vez esta temporada que podía luchar por la victoria

Gran Premio de Austria

​El piloto neerlandés Max Verstappen dijo que por fin sentía que tenía un coche ganador tras quedar segundo el domingo en ‌el Gran Premio de Austria ‌de la Fórmula 1.

El cuatro veces campeón cruzó la línea de meta a solo 1,6 segundos del ganador de Mercedes, George Russell, mientras que el compañero de equipo del británico, Kimi Antonelli, quedó 0,3 segundos por detrás en un reñido final en el Red Bull Ring.

"Creo que lo más satisfactorio es que ha sido la primera vez ​que he sentido ⁠que realmente podía luchar por la victoria", dijo Verstappen tras subir ‌al podio austriaco por novena vez en su carrera.

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"Estar ⁠tan cerca de la victoria creo que ⁠es un gran esfuerzo por parte del equipo. Han trabajado muy duro para incorporar estas mejoras al coche aquí, y esta es la primera ⁠vez, creo, en una carrera en la que me he ​sentido realmente competitivo".

Verstappen salió quinto en la parrilla, ‌tras sufrir un accidente en la ‌clasificación, pero demostró el ritmo del coche en la primera ⁠mitad de la carrera, cuando se enzarzó en un duelo rueda a rueda con su antiguo rival Lewis Hamilton, ahora en Ferrari, y salió airoso.

En la segunda mitad de la carrera, comentó que "notaba que ​algo no ‌iba bien en la parte trasera del coche" y este perdió ritmo.

El mejor resultado anterior de Verstappen esta temporada había sido un tercer puesto en Canadá en mayo, y el piloto, que en su día fue dominante, se encuentra ahora ⁠a 98 puntos del líder del campeonato, Antonelli, tras ocho de las 22 pruebas.

A pesar de haber cuestionado anteriormente su futuro en la Fórmula 1, descontento con las nuevas normas del deporte y deseando un coche más competitivo, el piloto neerlandés se mostró más optimista de lo que lo había estado en mucho tiempo.

"Ha sido un camino bastante largo hasta llegar ‌hasta aquí y, de hecho, estar entre los tres primeros y tener una oportunidad real de ganar, eso ya me parece muy positivo", dijo.

El jefe del equipo, Laurent Mekies, se mostró igualmente entusiasmado.

"Creo que lo más satisfactorio es el ritmo", dijo el francés a la cadena Sky Sports. "Por ‌primera vez esta temporada tenemos el ritmo necesario para estar muy, muy cerca de tener lo que hace falta para ganar.

Sabemos que necesitaremos más, porque sabemos ‌que la competencia ⁠también seguirá introduciendo mejoras, pero sin duda es muy impresionante que ahora estemos a solo unas décimas de ​lo que se necesita para subir al escalón más alto del podio".

El compañero de equipo de Verstappen, el francés Isack Hadjar, terminó sexto.

Con información de Reuters