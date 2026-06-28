No es Argentina: sorpresa por el partido que fue a ver Verón en el Mundial 2026

No fue Argentina vs. Jordania: qué partido del Mundial 2026 fue a ver Juan Sebastián Verón.

El partido entre Colombia y Portugal por la última fecha del Grupo K del Mundial 2026 tuvo un inesperado espectador de lujo presente en las gradas del Hard Rock Stadium de Miami: Juan Sebastián Verón. El presidente de Estudiantes de La Plata asistió al encuentro entre el combinado luso y los cafeteros, que finalizó en un empate sin goles, en lugar de presenciar el compromiso de la Selección Argentina frente a Jordania que se disputó ese mismo domingo en Kansas, una decisión que llamó la atención de quienes lo vieron en la transmisión oficial.

La presencia de la 'Brujita' en ese estadio fue objeto de una catarata de comentarios en redes sociales. Muchos se preguntaron por qué Verón eligió ir al duelo de Portugal y no al de la 'Albiceleste' ya que, más allá de que los dirigidos por Lionel Scaloni tenían su clasificación a los 16vos de final del certamen asegurada, él vistió la camiseta durante su etapa como jugador y fue parte de varias citas mundialistas. Justamente Argentina jugará en el mismo escenario ante Cabo Verde.

La trayectoria de Juan Sebastián Verón en la Selección Argentina

El actual dirigente del 'Pincha' jugó 73 partidos con la Selección Argentina entre 1996 y 2010, en los que tuvo un registro de nueve goles y 18 asistencias. El ex mediocampista fue una pieza importante del equipo durante más de una década, participando en los Mundiales de Francia 1998, Corea/Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Además, integró el plantel que disputó la Copa América 2007, competición en la Argentina alcanzó la final.

A lo largo de su ciclo con la 'Albiceleste' fue dirigido, entre otros, por Daniel Passarella, Marcelo Bielsa, José Pekerman y Diego Maradona. Con Bielsa como entrenador, fue parte del seleccionado que lideró las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2002.

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