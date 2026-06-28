"Cabo Verde elimina a Argentina": el brujo más poderoso del Mundial 2026, que hechizó a Harry Kane

El brujo que "mufó" a Cristiano y Kane ahora habló de Argentina vs. Cabo Verde.

El brujo que "hechizó" a Harry Kane, en el Mundial 2026, ahora va por la Selección Argentina de Lionel Scaloni. Es que el ghanés Nana Kwaku Bonsam predijo en este caso que Cabo Verde dará el gran golpe y eliminará a la vigente campeona en los 16avos de final en Miami, Estados Unidos. Pocos días antes del cruce en el estadio Hard Rock, que estará repleto de albicelestes, el africano se atrevió a anunciar que habrá batacazo en Norteamérica.

Bonsam se volvió viral en las últimas jornadas porque maldijo al máximo goleador de la historia de la Selección de Inglaterra y redobló la apuesta antes del arranque de los playoffs. "Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final...", lanzó sin piedad. Por supuesto, al instante comenzaron los comentarios de los sudamericanos en contra del particular chamán.

El brujo que "mufó" a Cristiano y Kane ahora habló de Argentina vs. Cabo Verde.

El brujo del Mundial 2026 anuló a Harry Kane

En la previa al compromiso que culminó 0-0 por el Grupo L entre Ghana e Inglaterra, este peculiar personaje había dicho: “Estoy trabajando en Kane. No le deseo una lesión grave. Será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana“. El encuentro culminó sin goles y fue el único partido en el que el astro de Bayern Munich no pudo anotar hasta el momento en la Copa del Mundo.

“¡Soy el brujo mas poderoso del mundo! Ahora voy a liberar a Harry Kane para que haga un gol en el próximo partido de Inglaterra. Kane no es mi enemigo, tengo un bebé al que pronto nombraré en honor a Harry”, lanzó apenas consumado el 0-0. Y otra vez no falló: el ex Tottenham volvió a marcar en el 2-0 a Panamá por la tercera jornada de la zona.

¿Turquía quedó eliminada del Mundial 2026 por su culpa?

El conjunto turco dio mucho menos de lo que se esperaba en el certamen y quedó afuera tras apenas dos fechas en el Grupo D, que completaron Estados Unidos, Paraguay y Australia. Lejos de desligarse de esta situación, Bonsam disparó pocos días más tarde: “Honestamente, fue un gran error... Había preparado un amuleto especial para debilitar al oponente previsto de Ghana en la Copa del Mundo, pero durante el ritual mi aprendiz resbaló con el mapa y la energía se dirigió hacia Turquía en su lugar”.

Cuándo juegan Argentina vs. Cabo Verde: hora, TV en vivo y streaming

El siguiente cotejo de la "Albiceleste" será el viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, con el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.