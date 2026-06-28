La Selección Argentina piensa en Cabo Verde: regreso a Kansas, entrenamiento liviano y vuelven los titulares

El plan de la Selección Argentina antes de enfrentar a Cabo Verde.

La Selección Argentina dejó atrás la fase de grupos, con puntaje ideal, y ya piensa en la segunda etapa del Mundial 2026. El plantel dirigido por Lionel Scaloni volvió de Dallas a Kansas City en Estados Unidos después de haber derrotado a Jordania por 3-1 con la mayoría de suplentes, en su tercera presentación en el torneo. Ahora, se viene Cabo Verde por los 16avos de final el viernes 3 de julio a las 19 en el calor agobiante de Miami, ante una multitud de compatriotas en el estadio Hard Rock. Se esperan unos 32 grados de máxima para el momento del comienzo del encuentro, con un 35% de probabilidad de tormentas eléctricas en la zona.

El vuelo que recorrió los más de 800 kilómetros que separan a Dallas de Kansas duró aproximadamente una hora, fue normal y ahora llegó el turno del descanso por la mañana. Luego del almuerzo, el entrenamiento del domingo 28 de junio empezará a las 18 de Argentina y los primeros 15 minutos serán abiertos a la prensa acreditada. Allí, los trabajos serán muy livianos y simplemente regenerativos para aquellos futbolistas que jugaron más de 30 minutos, mientras que el resto tendrá cargas más intensas.

Los ensayos en el gran predio de Kansas, ubicado a 20 minutos en micro del hotel de concentración, seguirán hasta el miércoles 1° de julio por la mañana. Luego del turno matutino de ese día, será la hora de recorrer los 2110 kilómetros hasta Miami, para ya permanecer allí hasta el encuentro del viernes 3 contra Cabo Verde.

Si la Selección Argentina gana, cambiará la estrategia de la logística inicial: no retornará a Kansas, sino que permanecerá en Miami hasta el hipotético viaje a Atlanta para enfrentar al vencedor de Australia vs. Egipto en los probables octavos de final. Recién volverá al predio de Kansas si sigue avanzando, ya que allí serían los cuartos de final ante el mejor de la llave que componen Suiza, Argelia, Colombia y Ghana.

Para el arranque de los choques mano a mano, la "Albiceleste" contará con el regreso de casi todos los titulares. Por lo tanto, estarán otra vez en la formación Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada y Lionel Messi. La incógnita estará en el estado físico de Cristian "Cuti" Romero, quien se perdió el compromiso frente a los asiáticos por una dolencia en la rodilla derecha que lo sacó en el complemento del cotejo frente a Austria. De no llegar el cordobés en óptimas condiciones, el subcapitán Nicolás Otamendi será el primer central otra vez.

En tanto, todo indica que el recientemente recuperado Nicolás Tagliafico repetirá en el once desde el lateral izquierdo, con la incógnita de Lautaro Martínez o Julián Álvarez como el centrodelantero. El "Toro" está en plenitud y, lejos de brillar, tuvo un mejor partido que la "Araña", por lo que por estas horas corre con una leve ventaja para acompañar a Messi en la ofensiva.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Cabo Verde

Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

El plan de la Selección Argentina antes de enfrentar a Cabo Verde.

Argentina vs. Cabo Verde: hora, TV en vivo y streaming

El siguiente cotejo de la "Albiceleste" será el viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, con el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

El hipotético camino de la Selección Argentina hacia la final del Mundial 2026

• 16avos de final - Viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina (Miami).

vs. Cabo Verde.

• 8vos de final - martes 7 de julio a las 13 horas (Atlanta).

vs. Australia/Egipto.

• 4tos de final - sábado 11 de julio a las 22 horas (Kansas City).

vs. Suiza/Argelia/Colombia/Ghana.

• Semifinal - miércoles 15 de julio a las 16 horas (Atlanta).

vs. Brasil-Japón/Noruega-Costa de Marfil/México-Ecuador/Inglaterra-Congo.

• Final - domingo 19 de julio a las 16 horas (New York/New Jersey).

vs. España-Austria/Alemania-Paraguay/Francia-Suecia/Sudáfrica-Canadá/Países Bajos-Marruecos/Estados Unidos-Bosnia/Croacia-Portugal/Bélgica-Senegal.