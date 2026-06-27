La Selección Argentina enfrenta a Jordania en el último partido del grupo

La Selección argentina se enfrentará esta noche con su par de Jordania, por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un encuentro donde saldrá a la cancha con un 11 alternativo.

El partido, que está programado para las 23 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Dallas y se podrá ver a través de TV Púlbica, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro designado fue el rumano István Kovács.

La Selección argentina llega a este encuentro con la tranquilidad de haberse asegurado la clasificación a 16avos de final y la primera posición en el Grupo J de manera anticipada, gracias a los triunfo 3-0 sobre Argelia y 2-0 ante Austria. En ambas presentaciones la gran figura fue el astro rosarino Lionel Messi, ya que no solo fue clave en el juego de la Selección, sino que también hizo todos los goles y se convirtió en el máximo artillero en la historia de los Mundiales.

Esto le permite al director técnico de la Argentina, Lionel Scaloni, poner una formación alternativa en este encuentro, para así darle descanso a los que suelen ser titulares de cara a los 16avos de final. Jordania, por su parte, afrontará este encuentro sin chances de avanzar a los 16avos de final, ya que cayó ante Austria (3-1) y Argelia (2-1), por lo que ni siquiera el triunfo podría sacarla de la última posición debido al criterio de desempate olímpico.

De todas maneras, los jordanos buscarán irse de su primera participación mundialista con la frente en alto y con un histórico resultado ante los vigentes campeones del mundo y de América.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido