Próximo partido de Argentina en 16vos de final: cuando juega con Cabo Verde en el Mundial

La Copa del Mundo de 2026 entra en su etapa de definición y la Selección Argentina ya conoce su próximo destino. Tras superar la fase de grupos, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se prepara para iniciar el camino de eliminación directa, donde un tropiezo significa el final del sueño.

El combinado albiceleste se medirá ante Cabo Verde en el marco de los 16avos de final. El encuentro quedó programado para el próximo viernes 3 de julio y se disputará en el Estadio Miami (Hard Rock Stadium), ubicado en Miami Gardens, Florida.

Un choque inédito en una instancia decisiva

El cruce representa un escenario de máxima atención para el cuerpo técnico argentino. A partir de esta ronda de "mata-mata", el margen de error es nulo y la jerarquía colectiva será fundamental para revalidar el título obtenido en Qatar.

Cabo Verde llega a esta instancia histórica tras consolidarse como una de las sorpresas del torneo, mostrando un juego físico y ordenado que obligará a la Argentina a mantener la concentración desde el primer minuto.

El partido en Miami contará con un marco multitudinario. Se espera un fuerte respaldo de la hinchada argentina en territorio norteamericano, que copará las tribunas para acompañar al campeón del mundo en este paso determinante hacia los octavos de final.